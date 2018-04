Analytic Partners von unabhängigem Marktforschungsinstitut als Marktführer für Lösungen zur Marketing-Quantifizierung und Optimierung eingestuft

Analytic Partners belegt Spitzenplatz in der Kategorie StrategieNew York (ots/PRNewswire) - Die global führende Marketing-BeratungAnalytic Partners gibt heute bekannt, dass das Unternehmen vonForrester Research als Leader im aktuellen "The Forrester Wave(TM):Marketing Measurement and Optimization Solutions, Q2 2018 (https://analyticpartners.com/resources/forrester-wave-marketing-measurement-optimization-2018)" Report eingestuft wurde. Analytic Partners rangiertauch in der Kategorie "Strategie" unter allen Anbietern an ersterStelle.Im Forrester-Report heißt es, dass Analytic Partners "aufhervorragende Weise die Brücke zwischen Analytik undGeschäftsstrategie schlägt und Technologie und Datenwissenschaftmeisterhaft einsetzt, um strategische Chancen aufzuzeigen", und idealzu Unternehmen passe, "die ein hohes Maß an Beratung, Schulung undstrategischer Unterstützung suchen".Analytic Partners hat in vierzehn Bewertungskriterien,einschließlich Unternehmensstrategie und globale Strategie, diehöchstmögliche Punktzahl erreicht. Im Anbieterprofil desUnternehmens hebt der Forrester-Report "die innovativen Aspekte derUnternehmensvision, die sich auf die Verknüpfung vonMarketingleistung und Shareholder Value konzentriert" hervor."Analytic Partners hilft als global tätiger, unabhängiger Anbietervon Analyselösungen den weltweit größten Marken, Daten in Know-howumzuwandeln, stärkere Kundennähe aufzubauen und Chancen fürWettbewerbsvorteile aufzudecken", erklärt Nancy Smith, CEO vonAnalytic Partners. "Wir glauben, dass Forresters Einstufung alsLeader erneut unterstreicht, welchen Wert unser einzigartiger,unvoreingenommener und gut ausgewogener Mix aus Dienstleistungen undTechnologien für unsere Kunden bietet".Forresters 34 Kriterien umfassende Evaluierung vonMarketing-Quantifizierungs- und Optimierungslösungen "hat die achtwichtigsten Anbieter identifiziert... und deren Fähigkeitenrecherchiert, analysiert und bewertet. Der Bericht zeigt auf, wie dieeinzelnen Anbieter einzuordnen sind und hilft B2C-Vermarktern, dierichtige Wahl für ihr Unternehmen zu treffen".Der Report "The Forrester Wave(TM): Marketing Measurement andOptimization Solutions, Q2 2018" steht hier (https://analyticpartners.com/resources/forrester-wave-marketing-measurement-optimization-2018) kostenlos zum Download bereit.Informationen zu Analytic PartnersAnalytic Partners ist ein weltweit tätiges Unternehmen fürMarktanalysen, das adaptive Modellierungstechniken und Tools nutzt,damit Unternehmen einen besseren Marketing-ROI erzielen(https://analyticpartners.com/unified-measurement/), ihr Wachstumvorantreiben und letztlich näher bei ihren Kunden sein können. Wirarbeiten mit Marketingprofis zusammen, um vertieftes Wissen überMarken, Kunden und Mitbewerber zu erhalten, das in fundierteStrategien zur Verbesserung der Geschäftsleistung umgesetzt wird.www.analyticpartners.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/427254/Analytic_Partners_Logo.jpgPressekontakt:Joe LaSalaJoe.lasala@analyticpartners.com212-370-8603Original-Content von: Analytic Partners, übermittelt durch news aktuell