Analytic Partners präsentiert Wetter-basierte Lösung für Nachfrageprognosen

Helio liefert vorausschauende Einblicke in dieNachfrageentwicklung durch die Analyse von Wetterdaten, und hilft sobesser informierte Entscheidungen in den Bereichen Media, Marketing,Sales, DTC, Supply Chain und Finanzen zu treffen.New York (ots/PRNewswire) - Analytic Partners, global führend imBereich Datenanalyse, hat heute den Launch von Helio bekannt gegeben.Helio ist eine Plattform, die auf Wettervorhersagen gestützteNachfrageprognosen erstellt, um Unternehmen besser informierteEntscheidungen in den Bereichen Media Planung und Einkauf, Marketing,Sales (Innen- und Außendienst), direct-to-consumer Kommunikation,Supply Chain Management und Finanzen zu ermöglichen.Durch innovative Machine Learning Modelle kann Helio nicht lineareVerbindungen, raffiniertere Interaktionen und einzigartige Dynamikenfür die Erstellung der Nachfrageprognose nutzen - von übergeordnetenThemen bis hin zu kleinsten Details - alles basierend auf hochentwickelten Wetter-vorhersagen. Diese genauen, von Machine Learninggestützten Vorhersagen helfen Unternehmen, wichtige Fragen zurGeschäftsentwicklung zu beantworten, indem sie in die Zukunftanstelle der Vergangenheit schauen, und sind mit einer monatlichenFehlerquote von weniger als 3 % hoch akkurat.Die leistungsstarke Methodik hinter Helio erstellt die genauestensaisonalen Wettervorhersagen sowohl durch robuste, langfristige alsauch durch erstklassige, kurzfristige Vorhersagen.Helio nutzt automatisiertes, interaktives Reporting für schnellausführbare Informationen und individuell zugeschnittene Reports, dieinnerhalb des gesamten Unternehmens eingesetzt werden können; zumBeispiel können Media Planer einen Report über die erfolgreichstenDMAs in den kommenden Wochen erhalten und ihre Einkäufe gezieltsteuern, während das Sales Team einen Report mit Verbindungen zu denbesten Wachstumschancen erhält. Die Plattform lässt sich innerhalbweniger Wochen aufsetzen.Obwohl Unternehmen schon lange Wetter als wichtigen Faktor in derPlanung erkannt haben, basieren viele Lösungen zu stark aufvergangenen Wettertrends, die in der heutigen Zeit immerunzuverlässiger werden und stark vom Trend abweichen können. Dadurchbleiben viele Unternehmen unvorbereitet. Durch den Blick in dieZukunft und auf mögliche Auswirkungen für die Geschäftsentwicklungermöglicht Helio Vermarktern eine gezieltere Planung und Reaktion aufVeränderungen der Witterung."Auch eine kleine Schwankung in Temperatur und Niederschlagsmengein einer bestimmten Region kann die Nachfrage für ein Produktdrastisch steigen oder fallen lassen, und Werbung effektiv oderirrelevant machen", sagte Nancy Smith, Präsidentin und CEO beiAnalytic Partners. "Sobald Unternehmen diese Schwankungen genauerabschätzen können, kann sich die gesamte Organisation besser daraufeinstellen und gezielter darauf hinarbeiten."Analytic Partners Kunde Scotts Miracle-Gro wurde kürzlich für dieNutzung von Helio zum Finalisten des ANA 2018 Genius Awards in Dataand Analytics Storytelling ernannt. Bei dem Award werden Unternehmenfür herausragende Aktivitäten im Bereich Marketing Analyticsausgezeichnet."Bei Scotts beeinflusst das Wetter unsere Geschäfte sehr. Daherbrauchten wir ein Tool, das uns hilft, sowohl Möglichkeiten als auchRisiken von Wetter zu identifizieren und unternehmensweit zu nutzen",sagte Sarah Bader, Director, Insights & Analytics bei ScottsMiracle-Gro. "Helio hilft uns vorherzusagen, was passieren wird undnicht nur darauf zu warten. So kann unser gesamtes Teamkonzentrierter und effizienter arbeiten."Für weitere Informationen zu Helio besuchen Sie bitte die Seite https://analyticpartners.com/software/helio-weather-influenced-demand/Über Analytic PartnersAnalytic Partners ist eine globale Analytik Firma, die adaptiveModeling Methoden und Instrumente nutzt, um Unternehmen zu helfen,einen besseren Marketing ROI zu generieren, Wachstum zu fördern undschlussendlich näher am Kunden zu sein. Gemeinsam mitverantwortlichen Vermarktern erarbeiten wir uns ein breites Wissen zuMarken, Kunden und Mitbewerber, welches in fundierte Strategienübersetzt wird, um die Unternehmensleistung zu verbessern.