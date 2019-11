Die Analysten haben vielleicht unterschätzt, wie schnell Disneys Streaming-Geschäft wachsen wird

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Disneys (WKN:855686) Direct-to-Consumer (DTC)-Streaming-Pläne standen im Mittelpunkt der Telefonkonferenz zum vierten Quartal. CEO Bob Iger sprach dabei ausführlich über die drei Streaming-Dienste von Disney: Hulu, ESPN+ und Disney+.

Das DTC-Segment verzeichnete im Quartal einen operativen Verlust von 740 Mio. US-Dollar. Das ist deutlich besser als die 900 Mio. US-Dollar Verlustprognose im Bericht zum dritten Quartal. Die Outperformance wurde durch ein starkes Wachstum bei ESPN+ und Hulu getragen.

ESPN+ hat jetzt 3,5 Mio. Abonnenten gegenüber 2 Mio. im Februar und mehr als ein Drittel des Weges hinter sich gebracht, um in den Mittelbereich der Fünfjahresprognose von Disney für den Dienst vorzustoßen. Hulu beendete das vierte Quartal mit 28,5 Mio. zahlenden Kunden gegenüber 26,8 Mio. im Mai.

Zudem scheint Disney+ darauf vorbereitet zu sein, ein sehr gutes erstes Jahr zu haben. Disney unterzeichnete einen Vertriebsvertrag mit Verizon und schloss eine Vereinbarung über den Vertrieb von Disney+ über Amazons Fire TV ab. Beide Deals sollten zum Start Millionen von Abonnenten anziehen. Darüber hinaus wird der Dienst in Westeuropa am 31. März starten, was früher ist als erwartet.

All das führt zu Zahlen, die über dem liegen sollten, was die Analysten zuvor ausgerechnet hatten.

Disney+ könnte im ersten Jahr 20 Mio. Abonnenten erreichen

Die Nachfrage nach Disney+ ist extrem stark. Ein auf drei Jahre angelegtes Werbeangebot zu Beginn dieses Jahres verzeichnete eine starke Nachfrage und verursachte sogar einen Serverabsturz. Bei der Verkündung der Ergebnisse sagte Iger: „Wir sind begeistert von dem, was wir als Reaktion der Verbraucher gesehen haben“, was die Promotion betrifft.

Zusammen mit dem Verizon-Deal und dem Start in Westeuropa im März hält der Bernstein-Analyst Todd Juenger „eine Abonnentenzahl von 20 Mio. im ersten Jahr für sehr wahrscheinlich“. Ebenso betonte Michael Nathanson von MoffettNathanson: „Wir könnten die Ergebnisse des ersten Jahres der Einführung unterschätzen.“

20 Mio. Abonnenten im ersten Jahr, die sich weitgehend auf die Vereinigten Staaten und andere Frühstartermärkte konzentrieren, würden Disney deutlich voranbringen. Das Management erwartet, dass es in fünf Jahren 60 bis 90 Mio. Abonnenten erreichen wird, davon rund ein Drittel aus den USA.

Vergiss nicht Hulu und ESPN+

Hulu und ESPN+ sind sehr wichtige Bestandteile des DTC-Geschäfts von Disney.

Das Management sagte, dass es seinen kürzlich erworbenen Vermögenswert als ein wichtiges Wertversprechen für Hulu nutzen wird. Hulu wird im März die exklusive Heimat der Fox-Serien werden und die Abonnenten können am Tag nach der Ausstrahlung neue Episoden sehen. Darüber hinaus wird Fox ab dem nächsten Jahr Originalserien für Hulu produzieren, die zu den Originalen der Marke Hulu wie „Handmaid’s Tale“ passen.

Fox Searchlight wird ebenfalls einige Filme für Hulu produzieren. Searchlight-Filme, die zunächst im Kino laufen, gehen derzeit an HBO (im Besitz von AT&T), aber Iger meinte, dass das letzten Endes zu Hulu verlegt werden könnte.

Unterdessen hat ESPN+ in letzter Zeit mit seinem UFC-Pay-per-View-Deal viel Erfolg gehabt. Iger sagte, dass UFC 244 eines der bisher größten Live-Publika von ESPN produziert habe. „Wir glauben, dass wir zahlreiche interessante Möglichkeiten haben, das Live- und Originalprogramm von ESPN+ zu erweitern und die Abonnentenzahlen stetig zu steigern“, fügte Iger hinzu.

Das Bundle sollte beliebt sein

Einer der wichtigsten Bestandteile von Disneys Direct-to-Consumer-Strategie ist die Einführung eines Pakets, das Disney+ mit Hulu und ESPN+ kombiniert. Das Angebot wird am Tag der Einführung von Disney+ verfügbar sein und 12,99 US-Dollar pro Monat kosten – ein monatlicher Rabatt von 5 US-Dollar im Vergleich zum Abonnement aller drei Plattformen separat.

Mit dem bisherigen Erfolg von Hulu und ESPN+ und dem Nachholbedarf bei Disney+ sollte das Unternehmen starke Ergebnisse bei dem Paket sehen. Es gibt eine Reihe von Vorteilen beim Verkauf eines Bündels von Services gegenüber dem Angebot als eigenständiges Produkt.

Erstens wird die Bündelung die Abonnentenquote für ESPN+ und Hulu erhöhen. Mit der vollständigen operativen Kontrolle über Hulu wird Disney in der Lage sein, Abonnenten anzusprechen, die zwei seiner drei Dienste in Anspruch nehmen und den dritten mit minimalen oder sogar ohne zusätzliche Kosten dazubuchen können.

Disney sollte dazu bereit sein, weil so zusätzliche Einnahmen aus dem Verkauf von Werbung auf ESPN+ und Hulu generiert werden können. Selbst wenn das Engagement für diese Dienste im Paket geringer ist, gibt es immer noch zusätzliche Einnahmen, die durch Anzeigen mit minimalen Grenzkosten generiert werden können. Darüber hinaus ermöglicht die Verwendung eines einzigen Kontos für die Anmeldung bei allen drei Diensten eine bessere Ausrichtung und Messung der Werbung.

Schließlich sollte die Bündelung aller Dienste im Vergleich zu Einzelabonnements die Kundenabwanderung reduzieren. Die Bündelung verbessert den wahrgenommenen Wert und macht das Kündigen eines einzelnen Dienstes schwerer.

Ein starker Disney+-Launch und die kontinuierliche Verbesserung der Inhalte auf Hulu und ESPN+ sollten das Bundle äußerst attraktiv machen. Infolgedessen sollte Disney nicht nur bei Disney+ im nächsten Jahr, sondern in allen seinen Streaming-Bereichen besser als erwartet abschneiden. Das Management sagte, dass es keine Veränderungen an den finanziellen Aussichten vornehme, die es für seine Streaming-Dienste im April zur Verfügung gestellt habe, aber es wäre keine Überraschung, wenn das Unternehmen eine bessere Performance erzielen werde.

