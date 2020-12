Analysten: Schwache Investoren sollten das jetzt tun!

Die Aktien von Slack Technologies Inc (NYSE:WORK) haben sich in etwas mehr als einer Woche nach den ersten Berichten über eine Übernahme durch salesforce.com, inc. um 45,5 % erhöht . (NYSE:CRM). Am Dienstag bestätigte Salesforce ein Übernahmegeschäft, dessen Preis am Mittwochmorgen bei etwa 44,07 $ pro Aktie lag.

Slack berichtete auch über eine frühzeitige Veröffentlichung der Gewinnzahlen für das dritte Quartal. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung