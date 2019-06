Analysten: Die Nachfrage nach Disney+ wird stärker sein als erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Nachdem The Walt Disney Company (WKN: 855686) mehr als vier Jahre im Leerlauf verbracht hat, startete das Unternehmen 2019 mit einem Knall, wobei die Aktie in diesem Jahr bisher um mehr als 26 % gestiegen ist. Was treibt die Gewinne nach oben? Die Begeisterung der Anleger ist dank der Kombination von klingelnden Kinokassen, dem Debüt von Star Wars: Galaxy’s Edge und der bevorstehenden Einführung des wichtigen Streamingdienstes Disney+ gewachsen.

Das enorme Potenzial, das Disneys Eintritt in den Streamingbereich bietet, scheint die Investoren am meisten zu begeistern – und sie sind nicht die einzigen. Letzte Woche veröffentlichte der Morgan-Stanley-Analyst Benjamin Swinburne eine bullische Mitteilung, die das Kursziel von Disney von 135 auf 160 US-Dollar – fast 18 % über dem Schlusskurs vom Vortag – anhob. Der Analyst glaubt, dass Disney+ ein viel stärkerer Katalysator sein könnte, als viele Investoren annehmen.

Liegt die Messlatte zu weit unten?

Swinburne geht davon aus, dass die Nachfrage nach den Over-the-Top-Diensten von Disney viel stärker ausfällt als ursprünglich erwartet, was in Zukunft zu höheren Erträgen führen wird.

Während einer Präsentation zum Investorentag im April legte Disney detaillierte Prognosen für Disney+ vor, das am 12. November starten soll. Das Angebot des Unternehmens soll 6,99 US-Dollar pro Monat (oder 69,99 US-Dollar pro Jahr) kosten und liegt damit deutlich unter dem Preis anderer beliebter Streamingdienste.

Zum Vergleich: Das günstigste Angebot von Netflix (NASDAQ: NFLX) kostet 8,99 US-Dollar pro Monat, während sein beliebtestes Angebot – das Streaming auf zwei Geräten gleichzeitig bietet – bei 12,99 US-Dollar liegt. Amazons (NASDAQ: AMZN) Prime, das kostenlosen zweitägigen Versand und eine Vielzahl anderer Vorteile wie Videostreaming beinhaltet, kostet Kunden 119 US-Dollar pro Jahr.

Disney prognostiziert bis 2024 eine Gesamtzahl von 135 Millionen Streamingabonnenten, wobei Disney+ zwischen 60 und 90 Millionen erreicht. Das Unternehmen erwartet, dass Hulu zwischen 40 und 60 Millionen und ESPN+ zwischen 8 und 12 Millionen Abonnenten anziehen werden.

Swinburne geht davon aus, dass Disney bis 2024 insgesamt mindestens 130 Millionen Abonnenten haben wird, wozu mehrere Katalysatoren beitragen. Die globale Markteinführung von Disney läuft schneller an als erwartet, die Content-Bibliothek ist bei der Premiere stärker als erwartet und das Unternehmen wird Dritte einsetzen, um die Abonnentenzahlen zu maximieren. Diese Kombination von Faktoren wird wahrscheinlich für eine gute kontinuierliche Annahme sorgen.

Eine ganz neue Welt

Investoren unterschätzen potenziell, wie schnell Disney zu einem wichtigen Player im Streamingmarkt werden könnte, da das Unternehmen zahlreiche Vorteile haben wird, die Netflix bei der Einführung seines Streamingservice im Jahr 2007 nicht hatte.

Während Netflix seinen Eintritt in die internationalen Märkte zunächst über einen Zeitraum von sechs Jahren vertagt hat (Amazon lag kurz dahinter), wird Disney innerhalb von zwei Jahren nach seiner Einführung in den meisten weltweiten Märkten präsent sein. Der Dienst wird im November in Nordamerika verfügbar sein und wird bald darauf auch in Westeuropa und einigen Ländern des asiatisch-pazifischen Raums eingeführt. Osteuropa, Lateinamerika und weitere asiatische Länder werden im Laufe des kommenden Jahres folgen.

Der Marktplatz für Over-the-Top-Dienste ist viel ausgereifter als damals, als Netflix vor etwa zwölf Jahren erstmals Streaming anbot. Die Verbraucher waren sich nicht sicher, was sie von der Technologie halten sollten, als sie 2007 zum ersten Mal vorgestellt wurde, und die Mehrheit der Zuschauer wusste noch nicht, ob sie auf Streamingvideos zugreifen sollte. Zu dieser Zeit waren nur die technisch Versiertesten in der Lage, den frühen Streamingservice von Netflix zu nutzen. Heute können Verbraucher im Allgemeinen über eine Vielzahl von angeschlossenen Fernsehern, Blu-ray-Playern, Dongles, Smartphones und anderen mobilen Geräten streamen. Disneys Dienst wird zum Start auch auf Roku TV und PlayStation PS4 verfügbar sein.

Schließlich gibt es noch Disneys Bibliothek mit Filmen und Fernsehsendungen. Das Unternehmen verfügt über eine Schatzkammer von beliebten Klassikern aus mehr als 80 Jahren, was durch den Besitz von Marvel, Pixar und Lucasfilm unterstützt wird. Das Programm seiner Kabel- und Rundfunksender – und das Programm von Disneys aktueller Fox-Akquisition, einschließlich Hits wie The Simpsons und Shows von National Geographic – wird seine bereits starke Aufstellung ergänzen.

Was das für Disney-Investoren bedeutet

Disney stellte in fünf Jahren eine besonders breite Palette für seine geplante Abonnentenbasis zur Verfügung. Einschließlich der Beiträge von Disney+, Hulu und ESPN+ erwartet das Unternehmen Abonnenten in einer Bandbreite von 108 bis 162 Millionen. Selbst wenn das Unternehmen nur das Mittelmaß seiner ursprünglichen Erwartungen erreicht – was nicht allzu ehrgeizig ist – könnte eine Abonnentenzahl von 130 Millionen in den kommenden fünf Jahren zusätzliche 4,00 US-Dollar Gewinn pro Aktie generieren, so Swinburne. In Anbetracht dessen, dass Disney im Geschäftsjahr 2018 einen Gewinn pro Aktie von 7,08 US-Dollar erwirtschaftet hat, bedeutet dies eine deutliche Steigerung der Profitabilität.

Das ist unsere Topaktie für das Jahr 2019 Fragst du in den weltweiten Niederlassungen von The Motley Fool, welches Unternehmen den größten Eindruck hinterlässt, dann sind die Chancen groß, dass dieses Unternehmen zuallererst genannt wird. Seine App lässt mit Blick auf Dominanz und Allgegenwärtigkeit selbst die vielen Anwendungen von Facebook blass erscheinen. The Motley Fool hat jetzt einen kostenlosen Sonderbericht zusammengestellt, der die wichtigsten Informationen zu diesem Unternehmen liefert. Willst du 2019 zu deinem Börsenjahr machen …? Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Danny Vena hat die folgenden Optionen: long Januar 2021 $85 Calls auf Walt Disney. The Motley Fool empfiehlt und besitzt Aktien von Amazon, Netflix, Roku und Walt Disney.

Dieser Artikel von Danny Vena erschien am 13.6.2019 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019