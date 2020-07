Analyst: „Warren Buffett wird wie ein Idiot aussehen … kurzfristig“

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

Das Verhalten von Warren Buffett über die letzten Wochen und Monate hinweg wird noch immer heftig diskutiert. Und teilweise auch stark kritisiert. Dass das Orakel von Omaha bislang und im Crash wenig investiert hat, veränderte teilweise das Standing von Buffett. Wobei wir nicht vergessen sollten, dass das doch eine recht kurzfristige Betrachtung ist.

Immerhin: Inzwischen ist das Orakel hinter Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) aktiv geworden. So wurden Infrastrukturprojekte von Dominion Energy übernommen. Außerdem sind eigene Aktien gekauft und eingezogen worden. Für so manchen gilt trotzdem: Zu wenig. Zu spät.

Jetzt hat sich jedenfalls ein weiterer Analyst gemeldet und gesagt, dass Buffett wie ein Idiot aussehen wird. Allerdings nur kurzfristig. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was man zu dieser Einschätzung wissen sollte. Sowie, was langfristig wichtig werden dürfte. Und ob Buffett auch hier ein Idiot bleiben wird.

Analyst: Buffett wirkt wie ein Idiot, kurzfristig

Nein, es ist übrigens nicht Fake-Buffett Portnoy, der jetzt ein zweites Mal mit starker Kritik an dem Starinvestor auf sich aufmerksam macht. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass Analyst Shane Parrish dieses Wörtchen bewusst aufgenommen hat, als er das Orakel von Omaha beschrieben hat. Oder seine innere Geisteshaltung.

Parrish hat übrigens nicht nur gesagt, dass Buffett wie ein Idiot aussehen könnte. Nein, er sei kurzfristig sogar bereit dazu, wie ein Idiot zu wirken. Allerdings mit einer Einschränkung: Er wisse, dass er diesen Preis zahlen müsse, um langfristig die besten Resultate zu erzielen. Definitiv eine bemerkenswerte Aussage, an der ein Fünkchen Wahrheit dran sein könnte.

Allerdings geht der Analyst noch weiter, indem er Buffetts Weitsicht herausstellt: So hätten die Märkte mit einem steigenden Maß an Unsicherheit zu kämpfen, was das Orakel hinter Berkshire Hathaway jetzt sehr bewusst wahrnehme. Das führe dazu, dass sich Buffett für eine möglichst breite Spannweite an Auswirkungen wappnet und lieber Vorsicht walten lässt. Eben, um nicht überrascht zu werden.

Buffetts Zögern könnte daher in den Augen von Parrish damit zusammenhängen, dass der Starinvestor in letzter Zeit nicht die Dinge mit einem Maß an Klarheit gesehen hat, wie er sie gerne sieht. Und anstatt vorschnelle milliardenschwere Entscheidungen zu treffen, werden lieber Chancen ausgesessen. Anstatt sie zu ergreifen und sie im Nachhinein doch zu bereuen.

Bemerkenswerte Aussagen zu Buffett!

Oder, anders ausgedrückt: Warren Buffett zögert jetzt in dem Wissen, dass ihm womöglich eine Chance durch die Lappen gehen könnte. Allerdings auch in dem Wissen, dass er sich, Berkshire Hathaway und seine Milliarden in Cash keinem allzu großen Risiko aussetzt, das er womöglich nicht kalkulieren kann.

Nenn’ mich verrückt: Aber das ist definitiv eine Eigenschaft erfolgreicher Investoren. Eben nicht zu investieren, wenn alle es tun. Nein, sondern Chancen und Risiken sehr sorgfältig gegeneinander abzuwägen. Beziehungsweise geduldig zu sein, wenn man es eben nicht kann.

Das kann dazu führen, dass man womöglich Fehler macht. Ja, vielleicht auch, dass man kurzfristig wie ein Verlierer aussieht. Oder auch wie ein Idiot in einer Zeit, in der quasi jeder investiert. Mittel- bis langfristig ist das jedoch ein Sicherheitsgedanke, der das Fundament für künftige Erfolge sichert. Eben weil nicht kurzfristige Renditechancen um jeden Preis und mit jedem Risiko erkauft werden.

Auch ich bleibe dabei: Buffett agiert langfristig!

Im Endeffekt sehe ich das ähnlich wie Parrish. Und ich bewerte als Investor von Berkshire Hathaway nicht die Handlungen des Orakels von Omaha in den letzten Wochen und Monaten. Nein, sondern die Resultate in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Vielleicht sehe auch ich damit zunächst aus wie ein Idiot. Allerdings fühle ich mich noch immer sicher, wenn Buffett so agiert, wie er jetzt agiert.

