Analyst: Smartphone-Fertigung bleibt in Asien trotz Trump

Ulmen (ots) - Die Fertigung von Smartphones wird auch weiterhinüberwiegend in Asien stattfinden und nicht in die USA verlegt werden- trotz der Forderungen des neuen US-Präsidenten nach "heimischerFertigung". Diese Einschätzung vertritt Raimund Hahn, Chefanalyst fürMobile beim globalen Think Tank Diplomatic Council(www.diplomatic-council.org) und CEO der ElektronikgroßhandelsgruppeRhino Inter Group (http://www.rhino-inter-group.com/) aufgrund einerUmfrage unter 1.176 Verbrauchern. Drei Viertel der Befragten gehendavon aus, dass die Fertigung von Smartphones in Asien verbleibenwird, immerhin ein Viertel schließt eine Produktion in den USA nichtaus.China liegt vorn, US-Fertigung würde Preis verdoppelnÜber die Hälfte der Befragten (53 Prozent) rechnet fest damit,dass die Smartphone-Produktion zumindest in den nächsten drei Jahrenüberwiegend in China bleiben wird. 48 Prozent (Mehrfachnennungenwaren erlaubt) sehen auch andere asiatische Länder alsFertigungsstandorte. Eine Fertigung in Europa halten 93 Prozent derVerbraucher für unwahrscheinlich oder schließen sie sogar komplettaus."Die Frage nach dem Fertigungsstandort ist keineswegs soschwarz-weiß, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag, weilzwischen Komponenten und Endmontage zu unterscheiden ist. Selbst einuramerikanischer Hersteller wie Apple ist auf zahlreicheElektronikkomponenten angewiesen, für die ausschließlich in AsienProduktionsstätten bestehen. Das Ziel einer überwiegendUS-amerikanischen Produktion scheint also illusorisch - abgesehendavon, dass es die Geräte durchschnittlich mindestens doppelt soteuer machen würde", sagt Raimund Hahn.Rhino Inter Group (www.rhino-inter-group.com) ist eine der amschnellsten wachsenden maßgeblichen Großhandelsgruppen fürelektronische und insbesondere mobile Geräte und Anlagen. DerGroßhandel mit Digitaltechnik gilt als eines der zukunftsträchtigstenMarktsegmente, weil durch das Internet of Things (IoT) künftigpraktisch alle Geräte und Maschinen mit einem Internetanschlussausgestattet sein werden. Durch enge Kontakte zu Zulieferern,Herstellern, Handelsfirmen und Marktanalysten in Asien, Europa undAmerika verfügt die Rhino Inter Group über direkten Zugang zuaktuellen Informationen, die - soweit es die verwendetenNachrichtenquellen zulassen - der interessierten Öffentlichkeit zurVerfügung gestellt werden, um zur Markt¬transparenz weltweitbeizutragen. Der globale Think Tank Diplomatic Council(www.diplomatic-council.org) hat Raimund Hahn aufgrund seinerMarktexpertise als Chairman des DC Global Mobile Forum aufgenommen.Weitere Informationen:Rhino Inter Group, Eifel-Maar-Park 10, 56766 Ulmen,E-Mail: info@rhino-inter-group.com, Web: www.rhino-inter-group.comPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel. 0611 / 973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Rhino Inter Group, übermittelt durch news aktuell