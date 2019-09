Analyst Bernd Maurer: BAWAG, Agrana, Andritz und FACC – diese Werte haben Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Andritz":

Die Lage am österreichischen Aktienmarkt ist gut, der ATX hat in diesem Jahr über 11 % zugelegt und ist vergleichsweise günstig bewertet, sagt Bernd Maurer, Analyst bei der RCB. Besonders gutes Ertragswachstum bescheinigt Maurer der BAWAG, einer der größten Banken Österreichs. Auch ein mögliches Aktienrückkaufprogramm führt der Experte als Kurstreiber an. Beim Nahrungsmittelkonzern Agrana, bekannt für Fruchtsäfte und den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



