Analyse: Das ist der glücklichste Landtag Deutschlands

Berlin (ots) -- Informationsplattform analysiert die offiziellenPortraitaufnahmen aller Landtagsabgeordneter in Deutschland- Bayerische Landtagsabgeordneten lächeln am häufigsten auf ihrenFotos- Abgeordnete der AfD und der Linken lächeln am seltenstenBayern hat den glücklichsten Landtag Deutschlands. In den neuen Bundesländerngibt es hingegen wenig zu lachen. Das sind die Ergebnisse einer Analyse derPortraitfotos sämtlicher Landtagsabgeordneter in Deutschland durch dieInformationsplattform www.onlinecasinosdeutschland.com.Demnach lächeln durchschnittlich 92,5 Prozent aller deutschenLandtagsabgeordneten auf ihren offiziellen Fotos. Besonders in Bayern undRheinland-Pfalz scheint das Leben als Politiker glücklich zu machen: Hierlächeln 98,5 bzw. 98 Prozent aller gewählten Landesvertreter. Auch inBaden-Württemberg (97,2 Prozent), Hessen (96,7 Prozent) sowie Bremen (96,4Prozent) und dem Saarland (96,1 Prozent) präsentiert sich ein Großteil derPolitiker glücklich.In den neuen Bundesländern lächeln deutlich weniger PolitikerIn den neuen Bundesländern lächeln hingegen nur unterdurchschnittlich vieleLandtagsabgeordnete auf ihren Fotos: Der brandenburgische Landtag schneidetdiesbezüglich noch am besten ab: 6,8 Prozent aller Volksvertreter lächeln hiernicht.In Mecklenburg-Vorpommern schauen 10 Prozent ernst in die Kamera, in Sachsen14,5 Prozent, in Thüringen 18,9 Prozent und in Sachsen-Anhalt verkneift sichsogar mehr als jeder Fünfte ein Lächeln (20,7 Prozent). Damit belegen diese vierLandtage gemeinsam mit dem Abgeordnetenhaus von Berlin (12,5 Prozent lächelnhier nicht) die hintersten fünf Plätze aller 16 Bundesländer.CSU wirkt glücklich, AfD und Linke eher bitterUnter den Fraktionen präsentiert sich die CSU insgesamt am glücklichsten: Aufjedem der Bilder lächeln die Abgeordneten der bayerischen Volkspartei. Das istder Höchstwerte der Analyse. Auch die Fraktionsmitglieder der Freien Wähler(96,9 Prozent) und die der Grünen (96,3 Prozent) strahlen besonders häufig aufihren Fotos. Die insgesamt größten deutschen Fraktionen, CDU und SPD, landen miteiner Lächel-Quote von jeweils rund 95 Prozent im Mittelfeld der Analyse. DieFDP (90,6 Prozent), die AfD (83,6 Prozent) und die Linke (77,7 Prozent) landenhingegen auf den letzten Rängen.Sämtliche relevanten Daten der Analyse stehen unter dem nachfolgenden Linkbereit: http://ots.de/BjXxe7Das ist die AnalysegrundlageUm herauszufinden, welche Landtagsabgeordneten auf ihren Bildern am häufigstenlächeln, hat die Informationsplattform www.onlinecasinosdeutschland.com indiesem Beitrag die Bilder von sämtlichen Landtagsabgeordneten (Stand: 5.November 2019) in Deutschland daraufhin analysiert, ob diese nicht lächeln,lächeln oder dabei sogar ihre Zähne zeigen. Von 26 der 1866 Abgeordneten wurdekein offizielles Portraitfoto auf der jeweiligen Landtags-Website hochgeladen.Für die Auswertung nach Fraktionen wurden lediglich Fraktionen mit bundesweitmehr als 25 Mitgliedern berücksichtigt, um die Daten durchweg vergleichbar zumachen.Über OnlineCasinosDeutschland.comOnlineCasinosDeutschland.com ist eine Online-Informationsplattform fürverantwortungsvolles Glücksspiel in Deutschland. Auf der Website der Plattformwerden regelmäßig Neuigkeiten, Testberichte und sonstige Informationen aus derWelt des Glücksspiels veröffentlicht. Außerdem gibt es auf der SeiteInformationen und Hilfsangebote zum Thema Spielsucht.Pressekontakt:Nils Leidloff | nils.leidloff@tonka-pr.com | +49.30.403647.607Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/138823/4444772OTS: OnlineCasinosDeutschland.comOriginal-Content von: OnlineCasinosDeutschland.com, übermittelt durch news aktuell