Analyse der KW 7 zur Apple-Aktie!

die Zahlen des letzten Quartals überzeugten, trotz Gewinnrückgang und verursachten einen deutlichen Kursanstieg. So befand sich das Papier letzte Woche Dienstag mit circa 128 Euro auf dem Allzeithoch und ist um stolze 7,8 % gestiegen.

Demnach sollten sich Value-Investoren stark überlegen, ob Sie den Bullen noch reiten wollen. Anfang des Jahres lag die Aktie bei einem KGV von 13,56. Das aktuelle KGV wird auf circa 14 bis 15 geschätzt. Doch das Unternehmen ist gesund. Return on Equity sowie Gewinnmarge überzeugen weiterhin.

Wer spekuliert, der dürfte sich auf den September freuen. Das iPhone wird 10 Jahre alt und die Erwartungen sind dementsprechend äußerst hoch. So soll das neue Smartphone aus dem Hause Apple den größten Entwicklungssprung seit dem ersten iPhone von 2007 besitzen.

Wird Apple zur Substanz-Aktie?

Am Donnerstag, dem 16.02.2017 war es dann wieder so weit: Investoren erhielten, trotz Gewinn- und Umsatzrückgang des letzten Jahres, eine vierteljährliche Dividende von 0,57 US-Dollar pro Aktie. Das zeigt einmal wieder, dass Apple sich immer weiter in Richtung einer Value-Aktie entwickelt.

Auch Warren Buffetts Berkshire Hathaway investierte im Dezember ordentlich in Apple und fuhr seitdem einen Gewinn von rund 1,1 Milliarden US-Dollar ein. Schon im Frühjahr 2016 kaufte Buffett erstmals Apple-Anteile, während andere bekannte Investoren wie Carl Icahn verkauften.

Apples nächstes Event!

Letzte Woche lud Apple zudem zur WWDC 2017 ein, die am 5. bis 9 Juni stattfindet. Ganz besonders im Fokus steht dabei wohl das neue iOS 11.

Ein Gastbeitrag von Raffael Prang.

