Analyse: DAX-Konzern oder Startup - Hier gibt es die besseren Karrierechancen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Berlin (ots) -- WBS AKADEMIE analysiert Mitarbeiter/-innen-Bewertungen von DAX30-Konzernen sowie 30 der größten deutschen Startups- Startups bieten durchschnittlich etwas bessere Karriere- undWeiterbildungsmöglichkeiten als DAX-Konzerne- SAP schneidet als bester DAX-Konzern ab, Contentful als bestesStartupWährend die Arbeit in einem DAX-Konzern allgemein als sicher und gut bezahltgilt, punkten Startups oft mit modernen Arbeitsmethoden und der Möglichkeit,etwas Neues zu schaffen. Doch wo haben Fachkräfte eigentlich die besserenKarriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten? Dieser Frage ist der BildungsanbieterWBS AKADEMIE (www.wbsakademie.de) auf den Grund gegangen. Das Unternehmen hatinsgesamt mehr als 47.000 Bewertungen auf Kununu und Glassdoor zu 30 der größtendeutschen Startups sowie allen DAX 30-Konzernen ausgewertet.Demnach werden die 30 analysierten Startups im Schnitt mit 3,62 von fünfmöglichen Punkten in den Bereichen Karriere und Weiterbildung bewertet. DieDAX-Konzerne schneiden diesbezüglich etwas schlechter ab: Im Durchschnitterreichen sie 3,47 von fünf Punkten.Bei diesen DAX-Konzernen gibt es die besten und schlechtestenKarrieremöglichkeitenDer insgesamt am besten bewertete DAX-Konzern ist SAP. Dasbaden-württembergische Software-Unternehmen wurde von seinen Mitarbeiter/-innenmit durchschnittlich 4,25 Punkten hinsichtlich der Karriere- undWeiterbildungsmöglichkeiten benotet. Es folgen Fresenius (3,88 Punkte) undCovestro (3,85 Punkte) auf Platz zwei und drei. Auf den hintersten Rängen desDAX-Rankings landen die Deutsche Post (2,55 Punkte) sowie Fresenius Medical Careund MTU Aero Engines (jeweils 3,14 Punkte).Sechs Startups schneiden besser ab als DAX-Champion SAPBei den Startups schaffen es insgesamt sechs Unternehmen, die Bewertung der SAPzu übertreffen. Unter ihnen schneidet der Content Management System-AnbieterContentful mit 4,5 Punkten am besten ab. Direkt dahinter platzieren sich derLufttaxi-Entwickler Lilium (4,48 Punkte) sowie die Berliner Startups WeFox undUnu (jeweils 4,38 Punkte).Die letzten Plätze der Startup-Analyse belegen die Auto1 Group (3,14 Punkte),Home24 (2,85 Punkte), Dreamlines (2,57 Punkte) und Foodora (2,25 Punkte).Insgesamt erzielen nur fünf der 60 analysierten Startups und DAX-Konzerne in denBereichen Karriere und Weiterbildung mehr Punkte als in ihrer Gesamtbewertungauf Kununu und Glassdoor - allesamt Startups. Dazu zählen unter anderem N26,Kreditech und Deposit Solutions.Christoph Schüler, Leiter der WBS AKADEMIE kommentiert:"Unsere Analyse zeigt, dass Mitarbeiter/-innen von Startups ihre Karriere- undWeiterbildungsmöglichkeiten im Schnitt etwas besser bewerten als dieMitarbeiter/-innen von DAX-Konzernen. Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass fastalle analysierten Unternehmen noch daran arbeiten müssen, ihre Mitarbeitenden indiesen Bereichen besser zu fördern. Schließlich erzielt fast kein Unternehmendiesbezüglich mehr Punkte als in der eigenen Gesamtbewertung auf Kununu undGlassdoor.Wer gute Mitarbeiter/-innen langfristig halten will, muss diesen jedochausreichend Entwicklungs- und Bildungsmöglichkeiten bieten. Davon profitierenUnternehmen und Mitarbeitende gleichermaßen. Wir von der WBS AKADEMIE arbeitendeshalb seit Jahren mit Firmen unterschiedlicher Größen zusammen und konzipierengemeinsam mit ihnen attraktive Inhouse Schulungen zur Förderung vonMitarbeiter/-innen und Betriebsabläufen."Das ist die AnalysegrundlageUm herauszufinden, ob Startups oder DAX-Konzerne bezüglich ihrer Karriere- undWeiterbildungsmöglichkeiten besser bewertet werden, hat die WBS AKADEMIEinsgesamt rund 47.891 Bewertungen auf Glassdoor und Kununu zu den DAX30-Konzernen sowie 30 der größten deutschen Startups analysiert. Dabeiberücksichtigte das Unternehmen lediglich Startups mit Hauptsitz in Deutschland,die mit mehr als 10 Millionen Euro finanziert wurden und insgesamt mehr als 30Bewertungen auf beiden Plattformen erhalten haben.Sämtliche relevanten Daten stehen unter dem nachfolgenden Link zur Verfügung:https://www.wbs-gruppe.de/dax-konzern-startup-analyse-karriere/Weitere Informationen zum Thema Inhouse Schulungen stehen unter dem folgendenLink zur Verfügung: https://www.wbsakademie.de/inhouse-schulungen/Über die WBS AKADEMIEDie WBS AKADEMIE ist eine Marke der WBS GRUPPE. Die WBS AKADEMIE bietetLive-Online-Seminare, Inhouse Schulungen für Firmen, Aufstiegsfortbildungen(IHK) und Masterstudien (MBA & MSc). Renommierte Dozentinnen und Dozenten sorgenstets für ein praxisnahes, nachhaltiges Lernerlebnis und eine breiteThemenvielfalt, etwa in den Bereichen Digitalisierung, New Work, Management,Betriebswirtschaft, Industrie 4.0, Sprachen, Marketing, SAP, MS Office undvielen mehr.Pressekontakt:Nils Leidloff | nils.leidloff@tonka-pr.com | +49.160.3624735Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139433/4464890OTS: WBS AKADEMIEOriginal-Content von: WBS AKADEMIE, übermittelt durch news aktuell