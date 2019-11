Analyse: Bayern-Trainer - Das sind die Favoriten der Buchmacher

Wien (ots) -- Wettbasis analysiert die Wettquoten potentiellerKovac-Nachfolger- José Mourinho, Massimiliano Allegri und Erik ten Haag sind Top-Kandidaten der Buchmacher- Verpflichtungen von Carlo Ancelotti oder Jürgen Klopp gelten alsunwahrscheinlichDie gesamte Fußballwelt diskutiert über den möglichen neuen Trainer des FCBayern München. Doch welchen Fußball-Lehrer sehen die Buchmacher in derPole-Position für den Job? Dieser Frage ist die Sport-InformationsplattformWettbasis (www.wettbasis.com) auf den Grund gegangen und hat die Wettquoten vondrei der größten Online-Wettanbieter analysiert. Der Top-Kandidat auf dieKovac-Nachfolge ist demnach der Portugiese José Mourinho.Das sind die Favoriten auf die Kovac-NachfolgeIm Schnitt zahlen die analysierten Wettanbieter ihren Nutzern die 3,24-facheSumme ihres Einsatzes aus, sollte Jose Mourinho neuer Bayern-Trainer werden.Auch Massimiliano Allegri und der Niederländer Erik ten Haag zählen mitWettquoten von durchschnittlich 3,67 beziehungsweise 4,33 zu den Top-Favoriten.Während Allegri und Mourinho aktuell frei zur Verfügung stehen, ist Erik tenHaag noch bis Juli 2022 vertraglich an Ajax Amsterdam gebunden.Deutlich geringere Chancen rechnen die Buchmacher Arsene Wenger und RalfRangnick aus: Sollte der langjährige Arsenal-Coach Wenger den Trainerposten desdeutschen Rekordmeisters übernehmen, schütten die Wettanbieter den achtfachenEinsatz für einen richtigen Tipp aus - bei Ralf Rangnick wäre es sogar die9,5-fache Summe. Dennoch zählen beide Coaches mit diesen vergleichsweise hohenQuoten zu den fünf Top-Favoriten auf den Trainerposten an der Säbener Straße.Ancelotti- und Klopp-Engagement gilt als sehr unwahrscheinlichAn ein Comeback des italienischen Trainers Carlo Ancelotti glauben dieWettanbieter hingegen nicht: Seine Quote beläuft sich auf 83. Auch eineVerpflichtung von Jürgen Klopp bewerten die Buchmacher mit einer Wettquote inHöhe von durchschnittlich 34,33 als recht unwahrscheinlich. Carlo Ancelotti warbereits zwischen 2016 und 2017 Bayern-Coach und trainiert aktuell die ersteMannschaft des SSC Neapel. Jürgen Klopp führte den FC Liverpool in dervergangenen Saison zum Champions League-Titel und rangiert mit seiner Mannschaftzur Zeit auf dem ersten Platz der englischen Premier League.Neben diesen sieben Fußball-Lehrern bringen die Buchmacher unter anderem auchParis-Coach Thomas Tuchel (Quote: 14,33), Jupp Heynckes (Quote: 17,33) undMauricio Pochettino (Quote: 22) als neue Bayern-Trainer ins Gespräch. AmSonntagabend verkündete der FC Bayern München bereits, dass Co-Trainer HansiFlick die Mannschaft zunächst übernehmen werde, bis ein adäquater Nachfolgergefunden wurde.Matthäus und Effenberg mit niedrigeren Chancen als TrapattoniFun Fact: Teilweise offerieren die Wettanbieter auch die Möglichkeit, Geld aufdie Anstellung von ehemaligen Bayern-Größen wie Giovanni Trapattoni, LotharMatthäus oder Stefan Effenberg zu setzen. Die Chancen auf eine Verpflichtung vonLothar Matthäus und Stefan Effenberg (jeweils 250) schätzen die Buchmacher dabeials deutlich geringer ein als die von Kult-Coach Trapattoni (Quote: 175).Sämtliche relevanten Daten der Analyse stehen unter dem nachfolgenden Link zurVerfügung: https://www.datawrapper.de/_/449RU/Das ist die AnalysegrundlageUm herauszufinden, wer der Buchmacher-Favorit unter den potentiellen neuenTrainern des FC Bayern München ist, hat die Sport-InformationsplattformWettbasis am 04. November 2019 um 14:30 Uhr die Quoten auf www.betfair.com,www.bet-at-home.com und www.bwin.com analysiert. Dabei wurden nur Trainerberücksichtigt, die von allen drei Plattformen öffentlich gelistet wurden.Wettbasis selbst ist kein Wettanbieter und hat die Quoten lediglich zuredaktionellen Zwecken analysiertÜber WettbasisWettbasis (www.wettbasis.com) ist die führende Informationsplattform fürSportwetten in Deutschland. Auf der Website werden täglich detaillierteAnalysen, Statistiken, Anbietervergleiche und Wetttipps veröffentlicht, umSportbegeisterte mit dem nötigen Know-How für ihre Tipps zu versorgen. DasUnternehmen wurde 2002 in Wien gegründet und wird von Jesper Søgaard geleitet.Wettbasis ist Teil des weltweit führenden Entwicklers für Informationsseiten inder iGaming-Industrie, Better Collective (www.bettercollective.com). Von 250Better Collective Mitarbeitern sind 18 am Standort in Wien beschäftigt.Pressekontakt:Nils Leidloff | nils.leidloff@tonka-pr.com | +49.160.3624735Original-Content von: Wettbasis, übermittelt durch news aktuell