München (ots) -Während sich in Bayern und Baden-Württemberg die letzten Kinderauf den Beginn der Schule vorbereiten oder in den übrigenBundesländern schon wieder die Schulbank drücken, ist es vielenMillionen Kindern verwehrt, in die Schule zu gehen. Darauf weisen dieSOS-Kinderdörfer weltweit zum Welttag der Alphabetisierung (8.September) hin.60 Millionen Kinder weltweit können nicht einmal die Grundschulebesuchen. Zusätzlich können rund 200 Millionen Kinder nicht auf eineweiterführende Schule gehen. Grund dafür ist meist extreme Armut. "Invielen Ländern der Erde kostet Bildung Geld", sagt Louay Yassin,Pressesprecher der SOS-Kinderdörfer weltweit in München. "VieleEltern können sich die Schulgebühren nicht leisten. Oder sie lebensehr weit weg von einer Schule und können den Bus zur Schule nichtbezahlen."Insgesamt 750 Millionen Menschen können weltweit weder lesen nochschreiben. Etwa die Hälfte aller Analphabeten lebt in Südasien, 27Prozent in Afrika südlich der Sahara. Nach Auskunft derHilfsorganisation ist die Analphabetismus-Rate in Niger weltweit amhöchsten. Dort könnten fast 80 Prozent der Erwachsenen nicht lesenund schreiben. Es folgen Burkina Faso (71 Prozent) und Sierra Leone(70 Prozent).Nach Angaben der SOS-Kinderdörfer ist Analphabetismus "vererbbar"."Wenn schon die Eltern nicht in einer Schule Lesen und Schreibenlernen konnten, haben ihre Kinder oft auch nicht die Möglichkeitdazu." Somit folge Generation auf Generation ohne Bildung, ohnePerspektive, meist in großer Armut. Betroffen seien zu zwei DrittelnFrauen."Wenn man diesen Kreislauf durchbricht, hat man sehr schnell eineGeneration, die aufgrund ihrer Ausbildung eine wirtschaftlichePerspektive hat und auch weniger Kinder bekommt." Somit werde mitBildung sowohl eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklungangestoßen, als auch die Geburtenraten reduziert. "Überall, wo wirextrem armen Kindern Bildung ermöglicht haben, konnten wir das überdie Jahre beobachten", erklärt Yassin.Die SOS-Kinderdörfer ermöglichen weltweit hunderttausenden Kinderneine individuell passgerechte Ausbildung sowie Fortbildungen fürjunge Erwachsene und Eltern.