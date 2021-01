Analog Devices-Aktien: Insider äußert sich!

Weitere Suchergebnisse zu "Analog Devices":

SVP Power Pietkiewicz Steve hat am Donnerstag, den 7. Januar ein Formular 4 bei der SEC eingereicht. Der Insider verkaufte 1.750 Aktien von Analog Devices Inc (NASDAQ:ADI) zu einem Durchschnittspreis von $150,85. Nach der Transaktion stieg der Anteil der Führungskraft an Analog Devices Inc. auf 30.312 Aktien. Analog Devices notierte 2,7% höher als der vorherige Schlusskurs.

Die Wichtigkeit von Insidertransaktionen

Während Transaktionen eines ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung