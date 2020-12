Analog Devices Aktie: Was ist denn da geschehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Analog Devices":

Aus einem am Montag, dem 30. November, bei der SEC eingereichten Formular 4 geht hervor, dass SVP & CFO Mahendra-Rajah Prashanth 3.625 Aktien von Analog Devices Inc (NASDAQ:ADI) zu einem Durchschnittspreis von $138,41 verkauft hat. Durch die Transaktion erhöhte sich der Anteil der Führungskraft an Analog Devices Inc. auf 15.184 Aktien. Die Aktien von Analog Devices fielen um 0,1% gegenüber dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung