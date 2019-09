Nürnberg (ots) - "Im Laufe eines Krankenhausaufenthaltes gibt esfür einen Patienten immer wieder Momente, in denen er einer erhöhtenGefahr ausgesetzt ist", sagt Professor Rolf Rossaint, Facharzt fürAnästhesiologie und Präsident der "Deutschen Gesellschaft fürAnästhesiologie und Intensivmedizin" (DGAI). "Das lässt sich auchnicht immer vermeiden", erklärt der Arzt weiter. Was für denAußenstehenden sehr besorgniserregend klingt, ist den Medizinern abersehr bewusst und sie wissen, diese Gefahren vorauszusehen und zubewältigen. Am heutigen internationalen "Tag der Patientensicherheit"wollen sie auf diesen Zusammenhang besonders aufmerksam machen."Sicherheit" spielt für den Anästhesisten eine Rolle, schon langebevor der Patient in den OP kommt: "Im Narkosevorgespräch werden mitdem Patienten alle Fragen besprochen, die für eine passende undsichere Narkose wichtig sind", beschreibt Rossaint das Vorgehen.Dabei geht es um zum Beispiel um die regelmäßige Einnahme vonMedikamenten, den Grad an körperlicher Belastbarkeit, möglicheAtemnot bei Anstrengung oder auch bekannte Allergien: "Wir wollenalle Gefahren kennen, damit wir sie noch vor dem Eingriff eindämmenoder beseitigen oder dann während der Narkose sicher darauf reagierenkönnen." Das gehe bis zu der Entscheidung, einen Patienten imAugenblick nicht zu operieren, sondern zuerst seinen gesundheitlichenZustand zu verbessern.Gefahr durch Narkosen ist äußerst geringIn deutschen Krankenhäusern bekommen pro Jahr etwa 17 MillionenMenschen eine Narkose. Die Gefahr für gesunde Menschen, durch dieNarkose einen lebensbedrohlichen gesundheitlichen Schaden zu erleidenoder sogar zu versterben, liegt bei sieben zu einer Million: "JederZwischenfall ist ganz sicher einer zu viel", ist sich Rossaintbewusst. "Aber dieser Wert ist schon jetzt sehr sehr niedrig."Zu dieser hohen Sicherheit beitragen haben auch die vielenEmpfehlungen, Leitlinien, Kampagnen und Checks, die in der Anästhesieim Laufe der Jahre erarbeitet wurden und täglich angewendet werden.Wie zum Beispiel auch der mehrfache Check aller Geräte vor Beginneiner Narkose: "Eine Narkose ist vergleichbar mit einem Flug", sagtRossaint. "Und auch ein Flug kann nur dann sicher sein, wenn vor demStart alle Systeme überprüft wurden."Lückenlose Überwachung im OPWährend der Narkose wird der Patient lückenlos überwacht, durchden Anästhesisten, zusätzlich durch eine Anästhesieschwester odereinen Anästhesiepfleger und durch jede Menge Technik: Neben demNarkosegerät im Operationssaal hängt ein Monitor, auf dem das EKG,die Herzfrequenz, der Blutdruck und die Sättigung des Blutes mitSauerstoff dargestellt werden. Rossaint erklärt: "Weicht einer dieserWerte von der Normalität ab, ertönt direkt ein Warnton." Ebensounersetzlich ist der erfahrene Blick des Narkosearztes, umeinzuschätzen, wie die Operation verläuft und ob es möglicherweiseSchwierigkeiten gibt, zum Beispiel durch einen erhöhten Blutverlust:"Auch dann greift der Anästhesist ein und hat eine ganze Reihe vonMöglichkeiten, die Gefahr abzuwenden und die Sicherheit für denPatienten wiederherzustellen."Der Narkosearzt sei für viele Menschen nur der Arzt, der siewährend eines Eingriffs "schlafen" lässt, weiß Professor Rossaint.Dass der Anästhesist rund um den operativen Eingriff aber so etwaswie einen "Scout", einen "Bodyguard" oder einen "Garanten fürSicherheit" verkörpert, ist den meisten Patienten nicht bewusst.Diese intensive Betreuung im Sinne der Sicherheit reicht weit übereinen Eingriff hinaus, bis zur Rückkehr des Operierten auf dieNormalstation: Kommt es hier beispielsweise zu Kreislaufproblemen undkann der Operateur nicht zu seinem Patienten kommen, weil er nochoperieren muss, kann es wieder der Anästhesist sein, der von derStationsschwester alarmiert wird und den Betroffenen zügigstabilisiert und versorgt: "Wir Narkoseärzte arbeiten an vielenStellen im Krankenhaus für die Sicherheit des Patienten", sagtRossaint. Auch wenn dies meistens unauffällig, automatisch undroutiniert geschieht, ist es den Anästhesisten aber immer ein ganzbesonderes Anliegen - nicht nur am internationalen "Tag derPatientensicherheit" ...Pressekontakt:Medienbetreuung"Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin"(DGAI) /"Berufsverband Deutscher Anästhesisten" (BDA)Roritzerstraße 2790419 NürnbergTelefon: 0171 / 837 873 8E-Mail:presse@dgai-ev.depresse@bda-ev.deInternet:www.dgai.dewww.bda.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI), übermittelt durch news aktuell