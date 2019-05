Anadarko Petroleum: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Anadarko Petroleum":

Per 01.05.2019, 22:29 Uhr wird für die Aktie Anadarko Petroleum am Heimatmarkt New York der Kurs von 72,45 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Anadarko Petroleum einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Anadarko Petroleum jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Anadarko Petroleum niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 3,48 Prozentpunkte (1,68 % gegenüber 5,16 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Anadarko Petroleum von 72,85 USD ist mit +35,91 Prozent Entfernung vom GD200 (53,6 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 51,43 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +41,65 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Anadarko Petroleum-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Anadarko Petroleum haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Buy" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Buy".