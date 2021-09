Ana de Armas ist im zweiten Jahr in Folge die Hauptdarstellerin der Kampagne des Natural Diamond Council und präsentiert eine Schmuckkollektion, die von der Teilnehmerin der Emerging Designers Diamond Initiative Malyia McNaughton entworfen wurde

New York und London (ots/PRNewswire)Die neue Kampagne "For Moments Like No Other" feiert eine brillante, energiegeladene Rückkehr zu Abenteuern, Fernweh, neuen Verbindungen und romantischen Momenten, die die integrale Rolle natürlicher Diamanten beim Feiern des Lebens zeigen.Der Natural Diamond Council (NDC) gibt den Start seiner zweiten globalen Werbekampagne "For Moments Like No Other" bekannt, die von einem einzigartigen, direkten Manifest inspiriert ist: "Love Life". In der Kampagne spielt die Schauspielerin und NDC-Botschafterin Ana de Armas die Hauptrolle."Die Verkäufe von Diamantschmuck haben ein rekordverdächtiges Wachstum erlebt, während wir die Pandemie hinter uns gelassen haben", sagte David Kellie, CEO des Natural Diamond Council. "Die Verbraucher wollen neue Erinnerungen schaffen und natürliche Diamanten sind ein Synonym für die Momente des Lebens. Diese Kampagne bringt das 'Love Life'-Manifest auf den Punkt. Wir freuen uns, Ana de Armas ein weiteres Jahr bei uns zu haben, um die Magie natürlicher Diamanten mit einem weltweiten Publikum zu teilen."Ana de Armas wurde für ihre Darstellung in "Knives Out" für den Golden Globe nominiert. Zu ihren kommenden Filmen gehören James Bond "No Time To Die", die Rolle der legendären Marilyn Monroe in "Blonde" und "The Gray Man". Ana de Armas strahlt in der auf Mallorca, Spanien, gedrehten Kampagne. Sie verkörpert "Love Life" als inspirierenden Aufruf zum Handeln und freut sich in verschiedenen gesellschaftlichen Situationen, wenn natürliche Diamanten helfen, neue Erinnerungen zu schaffen. Ana de Armas wurde für die Kampagne "For Moments Like No Other" angesprochen, da sie neben ihrer Lebensfreude auch eine tiefe Wertschätzung für natürliche Diamanten ausstrahlt. Lebhaft, selbstbewusst, talentiert und weltgewandt, ist sie eine passende Botschafterin für die einzigartige, internationale Mission des Natural Diamond Council."Ich hoffe, diese Kampagne bringt allen Freude und Hoffnung. Ich hoffe, dass es die Menschen dazu inspiriert, stärker zu lieben, jede Minute zu genießen und die Momente des Glücks mit ihren Lieben zu schätzen. Es war eine großartige Erfahrung, mit diesem unglaublichen Team zu arbeiten und ich könnte nicht glücklicher sein, wieder mit dem Natural Diamond Council zusammenzuarbeiten", sagte Ana de Armas.Ana de Armas trägt eine 11-teilige Diamantschmuckkollektion, die von der in Brooklyn ansässigen Schmuckdesignerin Malyia McNaughton speziell für die Kampagne entworfen wurde. Malyia McNaughton ist zusammen mit Lorraine Schwartz eine aktive Teilnehmerin der US-amerikanischen Emerging Designers Diamond Initiative (https://www.naturaldiamonds.com/style-and-innovation/meet-the-first-six-designers-participating-in-our-emerging-designers-diamond-initiative/) des NDC, die im Januar 2021 startete. Die Kollektion ist bei Einzelhändlern erhältlich und wird von diesen auf der ganzen Welt für die kommende Weihnachtssaison interpretiert.Die Kollektion wird zusammen mit der Kampagne am 8. September gestartet und in einem eindrucksvollen Lookbook auf der Kampagnen-Website naturaldiamonds.com, (https://www.naturaldiamonds.com/)die seit ihrem Start im Juni 2020 über 100 Millionen Besucher verzeichnen konnte, präsentiert. Die Kampagne wurde von Manu Cossu inszeniert und von Sasha Marro sowie Molly SJ Lowe fotografiert. Karla Welch lieferte das Modestyling für Ana de Armas, während Georgia Pendlebury zusammen mit Manu Cossu die übergreifende Mode- und Kreativdirektion übernahm."Love Life" folgt auf die jüngste Sensibilisierungskampagne des NDC "Thank You, By the Way", die mit Unterstützung des Responsible Jewellery Council ins Leben gerufen wurde, um das immense Engagement der Naturdiamantenindustrie für Gemeinden auf der ganzen Welt hervorzuheben. Die Kampagne wurde entwickelt, um den Verbrauchern mehr darüber zu vermitteln, woher ihre Diamanten kommen und wie ihre Käufe zu den Regionen und Gemeinschaften beitragen, die sie produzieren. www.naturaldiamonds.com/thankyouInformationen zum Natural Diamond Council:The Natural Diamond Council (NDC) (https://www.naturaldiamonds.com/council/) fördert die Attraktivität von Diamanten durch die Veröffentlichung von ausführlichen und ansprechenden Berichten und Trendstudien sowie durch die Weitergabe von Ressourcen und Informationen an Verbraucher über die ultimative Zeitlosigkeit und Einzigartigkeit dieses bemerkenswerten Natursteins. Das NDC setzt sich auch für die Integrität der Naturdiamantenindustrie ein, indem es Transparenz und Einblicke in die Ethik, die Nachhaltigkeit und den Fortschritt dieses Sektors bietet.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1610096/Ana_de_Armas_Natural_Diamond_Council.jpgOriginal-Content von: Natural Diamond Council, übermittelt durch news aktuell