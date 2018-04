Sanya, China (ots/PRNewswire) - Die neunte "Country Garden CupRound Hainan Regatta" ist erfolgreich zu Ende gegangen. Ana Sanchez,Vorsitzende des Schiedspanels und Vice President von "World Sailing"(vormals "ISAF"), des Welt-Dachverbands aller Segelsportarten, lobtedie Veranstaltung sehr. Wie sie sagte, entsprach die Professionalitätwährend des gesamten Ablaufs komplett internationalen bestenPraktiken.Laufende Erweiterung der "Round Hainan Regatta" sehrvielversprechendDies ist das sechste Mal, dass Frau Sanchez als internationaleSchiedsrichterin für die Veranstaltung im Einsatz war. Wie sie sagte:"Seit meiner Teilnahme am Schiedspanel der drittenRound-Hainan-Regatta hat die Veranstaltung in puncto Organisation,Wettbewerbs-Agenda und Segelteams - darunter das "Country GardenPhoenix Universal Team", das sich aus Seglern mit internationalenBerechtigungen zusammensetzt - ein hohes Maß an Professionalitätdemonstriert. Die Veranstaltung entspricht komplett internationalenStandards."Noch bessere Organisation als im VorjahrFrau Sanchez merkte an, dass die Veranstaltung in vielerleiHinsicht exzellent war: "Die Schiedsrichter sind täglichzusammengekommen, um die verschiedenen Wettbewerbe zu besprechen. Mitjedem Tag waren sie mehr vom Ablauf der Veranstaltung beeindruckt."Die "Round Hainan Regatta" findet dieses Jahr zum neunten Malstatt. Dabei wurde die Veranstaltung jedes Mal erweitert undverbessert. Bei künftigen Veranstaltungen können sich die Zuschauerauf gar noch mehr Überraschungen freuen.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/661324/Round_Hainan_Regatta.jpgPressekontakt:Macauly+86-186-8995-125729003534@qq.comOriginal-Content von: Round Hainan Regatta, übermittelt durch news aktuell