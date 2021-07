Amzkey ist jetzt Mitglied im Bundesverband Onlinehandel e.V.: sicherer, freier und leistungsstarker Onlinehandel

Köln (ots) - Die Amzkey Deutschland GmbH aus Köln, eine führende TÜV-zertifizierte Amazon-Agentur und offizieller Amazon-Partner, ist Mitglied im Bundesverband Onlinehandel e.V., dem sogenannten BVOH. Das gab das Unternehmen gestern bekannt. Die Partnerschaft gibt Amzkey die Möglichkeit, in direktem Kontakt zu weiteren Onlinehändlern zu stehen, Informationen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Außerdem erhalten ihre Kunden die Chance auf die besten und aktuellsten Einblicke über alle Marktplätze.Der Geschäftsführer Nils Kröger: "Mit dem Einstieg in den Verband haben wir uns dazu entschieden, aktiv die Entwicklungen der deutschen und europäischen Gesetzgebung mit Auswirkungen auf den Onlinehandel mitzugestalten!".Amzkey engagiert sich in gleich mehrfacher Hinsicht in Verbänden: So ist das Unternehmen auch Mitglied im BVMW, dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft. Zuletzt legte Amzkey zudem die TÜV-Prüfung nach der International Organization for Standardization (ISO)-Norm 9001 ab: Die Norm bescheinigt das Qualitätsmanagement des Unternehmens.Nils Kröger: "Nicht nur legen wir großen Wert auf die Qualität unserer Dienstleistungen, mit dem Zugang zur Onlinehändler-Community können wir uns auch mit anderen Händlern austauschen und sämtliches Know-how an unsere Kunden weitergeben. Wir möchten außerdem unseren Markt als Ganzes voranbringen. Dafür leisten die Verbände einen wichtigen Beitrag."Über den BVOHDer Bundesverband Onlinehandel e.V. versteht sich als Sprecher und Interessenvertreter des mittelständigen Onlinehandels. Sein Programm ist die Verwirklichung eines fairen, sicheren und erfolgreichen Onlinehandels für alle daran Beteiligten. Der BVOH definiert zeitgemäße, praxisorientierte Regeln und Standards für Onlinehändler und Verbraucher.Aktuell arbeiten sie an folgenden Themen:- Umsetzung der EU Plattform to Business Verordnung- internationales Handeln- Arbeit am Digital Services Act der EU, zur Schaffung einheitlicher, europäischer Grundlagen für den OnlinehandelÜber AmzkeyDie Amzkey Deutschland GmbH ist die am schnellsten wachsende Amazon-Agentur in Deutschland, die sowohl Konzerne als auch Mittelständler bei der Steigerung des Wachstums ihres Geschäfts und Umsatzes auf dem Amazon-Marktplatz unterstützt. Seit der Gründung im Jahr 2014 wurde für über 500 Unternehmen der ganzheitliche Amazon-Auftritt verkaufspsychologisch optimiert. Dabei erstellt die TÜV-zertifizierte Agentur für ihre Kunden unter anderem Produktfotos, Werbetexte, schaltet effiziente Werbekampagnen und generiert richtlinienkonforme Produktbewertungen. Das Unternehmen ist offizieller Amazon-Partner. Mehr Informationen finden Sie unter: www.amzkey.com.Pressekontakt:Ruben SchäferPressesprecherE-Mail: presse@amzkey.comTelefon: +49 (0) 1520 4907120Web: https://www.amzkey.comAmzkey Deutschland GmbHZollstockgürtel 6550969 KölnOriginal-Content von: Amzkey Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell