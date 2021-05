Amzkey feiert Jubiläum: Seit einem Jahr offizielles Mitglied im BVMW

Köln (ots) - Die Amzkey Deutschland GmbH aus Köln, eine führende TÜV-zertifizierte Amazon Agentur und offizieller Amazon Partner, engagiert sich seit einem Jahr im BVMW, dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft."Mit dem Beginn von Corona haben wir uns für den Einstieg in den Verband entschieden, um Solidarität in einer schweren wirtschaftlichen Phase zu zeigen. Die Pandemie hat viele Unternehmen getroffen und wir sind stolz darauf, ihnen den Vertrieb via Amazon zu ermöglichen", sagte Amzkey-Geschäftsführer Nils Kröger.Amazon ist in den letzten 12 Monaten stark gewachsen und überschritt im vierten Quartal erstmals den Umsatz von 125 Milliarden US-Dollar. Hinzu kommt, dass der E-Commerce-Gigant für rund die Hälfte des Online-Handels in Deutschland verantwortlich ist. "Damit ist klar: Wer online viele Produkte verkaufen will, muss Amazon als unverzichtbaren Vertriebsweg sehen", so Kröger.Als zertifizierter Dienstleister steht Amzkey den rund 900.000 Verbandsmitgliedern des BVMWs zur Seite. Das Team hält auf vielen digitalen Kongressen und Events Vorträge und zeigt so den anderen Mitgliedern, wie sie die Vertriebskraft von Amazon nutzen können. "Wer seine Produkte erfolgreich auf Amazon verkaufen will, kann sich gern an uns wenden", so Nils Kröger abschließend.Über AmzkeyDie Amzkey Deutschland GmbH ist die am schnellsten wachsende Amazon Agentur in Deutschland, die sowohl Konzerne als auch Mittelständler bei der Steigerung des Wachstums ihres Geschäfts und Umsatzes auf dem Amazon-Marktplatz unterstützt. Seit der Gründung im Jahr 2014 wurde für über 500 Unternehmen der ganzheitliche Amazon Auftritt verkaufspsychologisch optimiert. Dabei erstellt die TÜV-zertifizierte Agentur für Ihre Kunden Produktfotos, Werbetexte, schaltet effiziente Werbekampagnen und generiert viele richtlinienkonforme Produktbewertungen. Das Unternehmen ist offizieller Amazon Partner. Mehr Informationen finden Sie unter: www.amzkey.com.Pressekontakt:PressekontaktRuben SchäferPressesprecherE-Mail: presse@amzkey.comTelefon: +49 (0) 1520 4907120Web: https://www.amzkey.comAmzkey Deutschland GmbHZollstockgürtel 6550969 KölnOriginal-Content von: Amzkey Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell