Amy Macdonald: Deutschland hat einen wundervollen Coach

Berlin (ots) - Amy Macdonald, die Singer/Songwriterin ausSchottland, sang sich vor zehn Jahren mit den Hits "Mr. Rock & Roll"und "This Is The Life" in die Herzen ihrer Fans. Jetzt kam sie nachBerlin, um ihr neues, inzwischen viertes Studio-Album "Under Stars"vorzustellen, das Mitte Februar erscheinen wird. Die erste Singledaraus - "Dream On" - läuft bereits auf radioBERLIN 88.8. Am 25. Märzkommt Amy Macdonald, die in diesem Sommer ihren 30. Geburtstag feiernwird, mit ihrer Band ins Tempodrom.Im Interview mit radioBERLIN 88, 8 zeigte sich Macdonaldbegeistert vom deutschen Nationaltrainer Jogi Löw. Auf die Frage,warum im Fußball immer Deutschland gewinnt, antwortete sie:"Weil Deutschland einen wundervollen Coach hat, Jogi Löw! Ich habeihn ein paar Mal getroffen, er ist ein sehr netter Mann und ein sehr,sehr talentierter Coach. Er ist zum Beispiel mal zu einem meinerKonzerte gekommen und hat die ganze Nacht gesungen und getanzt. Unddann hat er mich zu einem Spiel nach Dortmund eingeladen: Deutschlandgegen Schottland. Er hat das alles organisiert und es war großartig!"Amy Macdonald ist ein großer Fußballfan. Ihre Mannschaft sind dieGlasgow Rangers, aber sie drückt auch der schottischenNationalmannschaft die Daumen:"Ich habe schon sehr oft mit der schottischen Nationalmannschaftgezittert und viele Tränen vergossen."Im Interview offenbarte Macdonald außerdem eine Leidenschaft fürschnelle Autos."Ich hatte immer eine Leidenschaft für Autos. Vor sechs Monatenhaben ich mir ein neues Auto gekauft und zwar einen Ferrari, 488GTB."