Amur Minerals: Aktienanalyse vom 10.07.2018

Der Kurs der Aktie Amur Minerals stand am 09.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse London bei 3,948 GBP. Der Titel wird der Branche "Diversified Metals & Mining" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 5 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Amur Minerals-Aktie ein Durchschnitt von 6,2 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,948 GBP (-36,32 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (4,97 GBP) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-20,56 Prozent), somit erhält die Amur Minerals-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Amur Minerals erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. Während die Stimmung an vier Tagen im positiven Bereich lag, gab es keine negative Diskussion. Die Anleger waren an fünf Tagen größtenteils neutral eingestellt. Die Kommunikation über Amur Minerals bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,91 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materials") liegt Amur Minerals damit 40,83 Prozent unter dem Durchschnitt (5,91 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metals & Mining" beträgt 5,91 Prozent. Amur Minerals liegt aktuell 40,83 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".