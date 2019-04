Mit Amundi investieren und Miles & More Meilen sammeln

Finanztrends Video zu



München (ots) -- Amundi Fondsanteile kaufen - bei einer deutschen Bank Ihrer Wahl- Depot auslesen lassen und 1.000 Miles & More Prämienmeilen abeiner Anlagesumme von 1.000 Euro erhalten- Zusätzlich eine Meile je einem Euro neuem Anlagevolumen aufaktiv gemanagten Fonds sammelnDie Miles & More GmbH und die Amundi Deutschland GmbH kooperieren:Teilnehmer von Europas führendem Vielflieger- und Prämienprogrammsammeln ab sofort für jeden in Amundi Fonds neu investierten EuroPrämienmeilen - ab einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro.Miles & More nimmt dazu alle in Deutschland zum Vertriebzugelassenen Amundi Fonds in die Kommunikation mit seinen Teilnehmernauf. Sie profitieren von den umfassenden Fondslösungen und derExpertise von Europas größtem Fondsmanager. Programmteilnehmer könnendamit aus dem umfassenden Angebot von Amundi die für sie passendeAnlage wählen und bis zu 50.000 Prämienmeilen pro Kalenderjahrsammeln.So funktioniert es:1. Miles & More Teilnehmer kaufen über ihre Bank oder ihrenAnlageberater einen Amundi Fonds.2. Das Depot des Programmteilnehmers (ganz gleich, bei welcherdeutschen Bank) kann in Zusammenarbeit mit finAPI, einer durch dieBaFin beaufsichtigten Bankenschnittstelle, ausgelesen werden. Beinicht durch finAPI unterstützen Banken und Finanzdienstleistern lädtder Teilnehmer den Kaufbeleg des Amundi Fonds in der Miles & More Apphoch.3. Die Meilengutschrift auf dem Meilenkonto erfolgt automatisch."Als Kooperationspartner von Miles & More freuen wir uns,interessierten Programmteilnehmern im doppelten Sinne eine attraktiveOption zu bieten", so Dr. Andreas Steinert, Head of Third PartyDistributors bei Amundi Deutschland. "Zum einen, weil jeder angelegteEuro gut investiertes Geld ist. Zum anderen, weil sich ihrMeilenkonto durch die Investition in einen Amundi Fonds automatischfüllt"Mehr Informationen zu den Konditionen und zur Partnerschaft vonMiles & More und Amundi auf der Miles & More Website sowie auf derAmundi Website.Über AmundiAmundi ist Europas größte Fondsgesellschaft und zählt weltweit zuden zehn größten Vermögensverwaltern weltweit[1]. Amundi verwaltetein Vermögen von 1,425 Billionen Euro[2] in sechsHaupt-Investmentzentren[3]. Amundi bietet seinen Kunden in Europa, inder Region Asien-Pazifik, im Nahen Osten sowie in Nord- undSüdamerika umfassende Marktexpertise sowie ein umfangreichesSortiment an aktiven, passiven und sachwertorientiertenInvestmentlösungen. Kunden haben darüber hinaus Zugang zu einemkompletten Angebot von Dienstleistungen und Tools. Amundi mit Sitz inParis wird seit November 2015 an der Börse notiert. Dankeinzigartiger Research-Kapazitäten und dem fundierten Know-how derfast 4.500 Mitarbeiter sowie Marktexperten in 37 Ländern bietetAmundi Privatanlegern und institutionellen Kunden innovativeStrategien und Lösungen. Diese sind auf die Bedürfnisse, Ertragszieleund Risikoprofile der Kunden ausgerichtet.Über Miles & MoreMiles & More ist Europas führendes Vielflieger- undPrämienprogramm. Über 25 Jahre Erfahrung und die Zusammenarbeit mitweltweit 300 Partnerunternehmen machen den Betreiber des Programms,die Miles & More GmbH, zu einem Experten für erfolgreicheKundenbindung. Zu den Partnern aus der Finanz- undVersicherungsbranche zählen unter anderem die Deutsche Kreditbank AG,Zurich, Clark, LIQID, Weltsparen und Exporo. Die Miles & MoreKreditkarte ermöglicht Teilnehmern zudem, Prämienmeilen einfach imAlltag zu sammeln. Insbesondere in den Kernmärkten Deutschland,Österreich und der Schweiz profitieren Partner des Programms vomZugang zu einer anspruchsvollen Zielgruppe: Miles & More Teilnehmerkönnen mit individuellen und ihren Präferenzen entsprechendenInhalten angesprochen werden. Die Miles & More GmbH wurde 2014 als100-prozentige Tochter der Deutschen Lufthansa AG in Frankfurtgegründet.Quelle:[1]IPE "Top 400 Asset Managers", veröffentlicht im Juni 2018 undbasierend auf dem verwalteten Vermögen per Dezember 2018[2]Amundi Zahlen per 31. Dezember 2018[3]Standorte: Boston, Dublin, London, Mailand, Paris und TokioPressekontakt:Amundi Deutschland GmbHAnette BaumTelefon: +49 89 9922 62 374Mail: anette.baum@amundi.comOriginal-Content von: Amundi Asset Management, übermittelt durch news aktuell