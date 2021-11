Amundi Index Solutions – Amundi Prime US: Wie sind die Zukunftsaussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Amundi Index Solutions - Amundi Prime USA UCITS ETF DR":

Das Unternehmen Amundi Luxembourg S.A. verwaltet unter anderem den ETF Amundi Index Solutions – Amundi Prime US. Anteile des ETF können unter der ISIN: LU1931974858 an der XETRA Börse erworben werden. Seit dem 30. Januar 2019 ist Amundi Index Solutions – Amundi Prime US tätig und besitz mittlerweile ein Gesamtvermögen von 124.667.544,00 Euro. Die prozentual meisten Einzelwerte von Amundi Index ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



