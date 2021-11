Amundi Index Solutions – Amundi Prime US: Gut zu wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR":

Amundi Index Solutions – Amundi Prime US gehört zum Unternehmen Amundi Luxembourg S.A.. Anteile des ETF können unter der ISIN: LU1931975319 an der XETRA Börse erworben werden. Das Gesamtvermögen von Amundi Index Solutions – Amundi Prime US liegt bei 5.396.229,00 Euro. Tätig ist der ETF mittlerweile seit dem 05. Februar 2019. Amundi Index Solutions – Amundi Prime US notierte zuletzt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung