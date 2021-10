Amundi Index Solutions – Amundi Prime US: Dreht der Wind?

Weitere Suchergebnisse zu "Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR":

Der ETF Amundi Index Solutions – Amundi Prime US läuft unter dem Unternehmen Amundi Luxembourg S.A.. Anteile des ETF können unter der ISIN: LU2037749152 an der XETRA Börse erworben werden. Der ETF hat seit dem 10. September 2019 seine Geschäfte aufgenommen und erzielt aktuell ein Gesamtvermögen von 138.780.704,00 Euro. Der Schlusskurs von Amundi Index Solutions – Amundi Prime US lag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung