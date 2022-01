Amundi Funds – Pioneer Global High Yield Bd F EUR C: Wie lange geht das noch so weiter?

Amundi Funds – Pioneer Global High Yield Bd F EUR C legte vergangenes Jahr eine klasse Performance hin. Der Preis vor einem Jahr betrug 9,80 Euro. Heute liegt dieser bei 10,94 Euro. Mit Blick auf die Performance innerhalb des vergangenen Jahrs, verzeichnete der Fond somit einen Kursgewinn von 11,59 Prozent, was 1,14 Euro entspricht. Wiederholt sich die Prozedur, so wird ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung