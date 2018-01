Amundi ETF MSCI EM Asia UCITS ETF EUR: Am Boom asiatischer Schwellenländer partizipieren!

Lieber Leser,

Anleger, die auf einen nachhaltigen Boom der Schwellländer Asiens vertrauen, könnten über ein Investment in den Amundi ETF MSCI EM Asia UCITS ETF EUR nachdenken. Es handelt sich hierbei um einen börsengehandelten und damit kostengünstigen Indexfonds (ETF), der die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Basisindex MSCI Emerging Markets Asia möglichst genau nachzubilden versucht. Hierbei bedient sich der Fonds einer synthetischen Replikation mittels Swap-Geschäft. Der Referenzindex umfasst mehr als 560 Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenländern des Asiatisch-Pazifischen Raums. Hierdurch wird eine breite Streuung gewährleistet.

Wissenswertes zum Amundi ETF MSCI EM Asia UCITS ETF EUR

Der Amundi ETF MSCI EM Asia UCITS ETF EUR ist ein thesaurierender ETF, der die anfallenden Dividendenerträge also reinvestiert und nicht an die Fondsanleger ausschüttet. Der Fonds erreicht derzeit eine Gesamtgröße von 1,24 Mrd. Euro. Er wurde in Frankreich aufgelegt und ist älter 5 Jahre. Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,20 % p.a. ist der Amundi ETF MSCI EM Asia UCITS ETF EUR auch verglichen mit anderen ETFs vergleichsweise günstig. In den vergangenen drei Jahren erzielte der Amundi ETF MSCI EM Asia UCITS ETF EUR eine Gesamtperformance von starken +38,64 %, dies ging allerdings auch auf Kosten einer recht hohen Volatilität von 17,76 %. Daraus ergibt sich für denselben Zeitraum eine Sharpe Ratio von durchschnittlich +0,65.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.