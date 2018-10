Amulet Hotkey präsentiert branchenführende Density Workstations und Einsteigermodelle mit Intel Xeon E-2100 Prozessoren

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

London (ots/PRNewswire) -Drei leistungsstarke, für Rechenzentren optimierte Workstationsermöglichen sichere Mobilität, um Workflows neu zu definieren und derKreativität freien Lauf zu lassenNACHRICHTEN-HIGHLIGHTS- Einzigartige Blade Workstation: kombiniert NVIDIA® Quadro® GPUs mitDell EMC PowerEdge FC640, um steigende Arbeitslasten mit derEffizienz von Blade und den Kostenvorteilen von Rack-basiertenSystemen zu bewältigen.- Bahnbrechende Leistung: mit NVIDIA Quadro P5000 GPUs, die für DellEMC PowerEdge FX2 und Blades der M-Serie konzipiert wurden.- Rack-Workstation für den Einstiegsbereich: mit Intel Xeon E-2100Prozessoren und einzigartigen Multimonitor-Optionen fürEinsatzflexibilität und Leistung.Amulet Hotkey Ltd., ein Marktführer im Bereich Design, Fertigungund Systemintegration für physische und virtuelleRemote-Workstation-Lösungen, kündigte heute wichtige Erweiterungenseiner CoreStation Workstation-Reihe an, die auf den Dell EMCPowerEdge FX2, M-Serie und Dell Precision Plattformen basieren.Die CoreStation-Lösungen von Amulet Hotkey beschleunigen dasDesign, die Visualisierung und Simulation von allem Erdenklichen,beginnend bei Animation und Filmen bis hin zu Autos, Flugzeugen undModellen für Finanzhandel. Durch sie kann wertvolles IP in dasRechenzentrum verlagert werden, um Produktivität, Sicherheit undVerfügbarkeit anzukurbeln. Spezialisten können mit Amulet Hotkey ZeroClients oder mobilen Geräten jederzeit von überall aus eineVerbindung zu grafikintensiven Anwendungen aufbauen.Die CoreStation WFC640 Blade-Workstation umfasst einzigartige PCIeErweiterungsmodule und GPU-Karten, um eine leistungsstarke Plattformzu schaffen, über die ein breites Spektrum komplexer Arbeitslastenabgewickelt werden kann. Die Amulet Hotkey DXF-EXP-W-Module, diegemeinsam von den Produktentwicklungsteams von Dell EMC und NVIDIAentwickelt wurden, können bis zu acht professionelle NVIDIA QuadroGPUs innerhalb des FX2-Gehäuses unterstützen, ohne die Vorteile derFX2-Architektur zu verlieren. Die WFC640 bietet branchenführendeDichte und Effizienz, indem sie in einem branchenüblichen2U-Rackmount-Formfaktor Platz für bis zu vier Multi-GPU- und DualSocket-Workstations bietet.Die DXM-P5000 Mezzanine Card für die CoreStation WM640 nutzt dieNVIDIA Quadro P5000 GPU für eine Verdoppelung des GPU-Speichers[i]und 1,5-fache Steigerung der GPU-Leistung[i], während gleichzeitigSkalierbarkeit und Effizienz geboten werden. So werden neueAnwendungen und Arbeitslasten für Blade-Workstations ermöglicht, diezuvor nicht realisierbar waren.Die CoreStation WR3930 1U Rack-Workstation ist fürSingle-Threaded-Anwendungsleistungen optimiert und preislicherschwinglich. Intel Xeon E-2100 bzw. Core i7, i5 und i3-Prozessorender 8. Generation bieten Taktraten von bis zu 3,8 GHz/4,7 GHz Turbo.Amulet Hotkey DXP4 PCIe-Karten machen einzigartigeMultimonitor-Optionen mit Multi-GPU undFernanzeigen-Protokollbeschleunigung möglich. Bei Nutzung von Intelintegrierten Grafiken oder großen Grafikkarten bietet die AmuletHotkey DXH4 PCIe Low-Profile-Card einen sicheren Fernzugriff auf biszu vier Monitore. Die Kombination von NVIDIA QuadroP6000-Grafikkarten und Intel Core i7-8700K Prozessoren macht das DellPrecision 3930 Rack zur weltweit schnellsten Workstation[ii]."Die Nachfrage nach skalierbaren und sicheren Infrastrukturen mitaußergewöhnlicher Leistung seitens anspruchsvoller Spezialisten istbeachtlich", so Tony Hilliard, Globale Sales Director, Amulet HotkeyInc. "Unsere neuen CoreStation-Lösungen kombinieren leistungsstarkeGPUs, flexible Plattform-Optionen und klassenführende Dichte, umdieser Nachfrage nachzukommen und Unternehmen zu helfen, durch einenFokus auf Innovation ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.""Der NVIDIA Quadro P5000 definiert die Grafikkapazitäten undRechenleistung von Blade-Workstations durch bahnbrechendeWorkflow-Möglichkeiten neu, die künstliche Intelligenz undFotorealismus umschließen", so Bob Pette, Vice President,Professional Visualization, NVIDIA. "Kunden, die bei der Bearbeitunggroßer Datensätze und komplexer Modelle kreative Freiheit benötigen,können zu High-Density-Workstations wechseln, die mit NVIDIA QuadroGPUs und der Amulet Hotkey-Technologie ausgestattet sind.""Heutzutage wird die Transformation der Arbeitnehmerschaft durcheinen Bedarf an Produktivitätssteigerung vorangetrieben. Gleichzeitigwerden grafikintensive Anwendungen optimiert und Kunden suchen nachLösungen, die Leistung und Effizienz bei maximalerInvestitionsrentabilität fördern", so Ron Pugh, Vice President undGeneral Manager for the Americas, Dell EMC OEM Solutions. "Wir freuenuns, gemeinsam mit Amulet Hotkey innovative Lösungen für unsereKunden erarbeiten zu dürfen, mit denen sie Produktivität, Kreativitätund Wachstum steigern können."VerfügbarkeitDie CoreStation WFC640 (https://www.amulethotkey.com/products/remote-workstation/blade-workstation/#tech3), WM640 (https://www.amulethotkey.com/products/remote-workstation/blade-workstation/#tech1) undWR3930 (https://www.amulethotkey.com/products/remote-workstation/rack-workstations/#tech3) sind ab sofort verfügbar. Sie können mehrereProtokolle, wie Teradici PCoIP, Citrix HDX und Mechdyne TGX, sowieVerbindungsbroker, wie Leostream und VMware Horizon, unterstützen.Weitere Informationen finden Sie auf http://www.amulethotkey.com.Informationen zu Amulet Hotkey(https://www.amulethotkey.com/about-us/)Copyright © 2018 Amulet Hotkey Ltd. oder seineTochtergesellschaften. Amulet Hotkey und CoreStation sindHandelsmarken von Amulet Hotkey Ltd. und in Großbritannien, denVereinigten Staaten und/oder anderen Ländern registriert. Alleanderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Handelsmarken odereingetragene Handelsmarken sind das geistige Eigentum ihrerjeweiligen Besitzer.i. Im Vergleich von NVIDIA Quadro P5000 mit früheren Generationenvon Quadro M5000SE.ii. Bei einer Ausstattung mit NVIDIA Quadro P6000 Intel UHDGraphics 630 und Intel Core i7-8700K CPU @ 3.70GHz. Basierend aufeiner internen Analyse von Dell der öffentlich verfügbarenSPECviewperf Benchmark-Ergebnisse, Juli 2018.Pressekontakt:bei Amulet Hotkey:Europäische Redaktion:Tony HilliardTel.: +44-20-7960-2400tony.hilliard@amulethotkey.comUS-Redaktion: Stu RobinsonTel.: +1-212-269-9300stu.robinson@amulethotkey.comOriginal-Content von: Amulet Hotkey Ltd., übermittelt durch news aktuell