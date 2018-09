Strausberg (ots) -Der neue Kommandeur Deutsche Anteile MultinationaleKorps/Militärische Grundorganisation (DtA MNK/MGO) hat dieDienstgeschäfte im Kommando Heer übernommen. Generalmajor StephanThomas folgt Generalleutnant Frank Leidenberger, der nach 41Dienstjahren die Bundeswehr verlässt."Hiermit entbinde ich Sie, Generalleutnant Leidenberger, vomKommando über die Deutschen Anteile Multinationales Korps undMilitärische Grundorganisation", so der Inspekteur des Heeres,Generalleutnant Jörg Vollmer, beim feierlichen Übergabeappell.Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Politik und Militär nahmen am 28.August an der Zeremonie in der Strausberger von-Hardenberg-Kaserneteil.Unter ihnen der Generalinspekteur der Bundeswehr, General EberhardZorn, die Bürgermeisterin der Stadt Strausberg, Elke Stadeler, undweitere hochrangige Gäste, die mit ihrer Anwesenheit ein besonderesZeichen der Wertschätzung setzten.zum Beitrag:http://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2018.august2018&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CB469K2328DIBRPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.orgwww.deutschesheer.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell