Amtsblätter dürfen nicht wie Zeitungen berichten / BDZV begrüßt BGH-Entscheidung

Berlin (ots) - Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV)begrüßt die Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH), wonachAmtsblätter nicht wie Zeitungen berichten dürfen. Für die kostenlosverteilten Blätter der Gemeinden gibt es klare Grenzen, urteilte dasGericht heute in Karlsruhe. Kommunen dürften zwar amtlicheMitteilungen veröffentlichen und über Vorhaben der Kommuneunterrichten. Eine pressemäßige Berichterstattung über das Leben derGemeinde sei jedoch "originäre Aufgabe der lokalen Presse und nichtdes Staates"."Das Urteil ist ein klares Signal an die Kommunen, sich ausverlegerischer Tätigkeit herauszuhalten", sagte dazuBDZV-Hauptgeschäftsführer Dietmar Wolff. Gut 300 Tageszeitungen undmehr als 600 digitale Angebote würden die Bürger täglich mitörtlichen Informationen versorgen. "Es gilt das Gebot derStaatsfreiheit der Medien."Anlass war die Klage der "Südwest Presse" (Ulm) gegen das"Stadtblatt" aus Crailsheim. Dabei hatte die "Südwest Presse" daraufabgestellt, dass das "Stadtblatt" zwar über die Arbeit vonStadtverwaltung und Gemeinderat informieren dürfe, nicht jedoch überKultur, Wirtschaft und Sport vor Ort. Dies sei Aufgabe der freienMedien. Wenn eine Kommune hier mit eigenen Presseprodukten aktivwerde, sei die institutionelle Garantie der freien Presse verletzt.Mit dem heutigen Urteil des BGH war die Klage der "Südwest Presse"auch in letzter Instanz erfolgreich.