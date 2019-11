Amtsantritt des neuen Oberbürgermeisters für Freitag, 22. November, geplant (FOTO)

Hannover (ots) -Belit Onay wird sein Amt als neuer Oberbürgermeister von Hannover am Freitag,den 22. November antreten. Er war bei der Stichwahl am Sonntag (10. November)mit 52,9 Prozent als Sieger hervorgegangen. Sein Gegenkandidat Dr. EckhardScholz kam auf 47,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl lag bei 43,5Prozent.Mit dem Gewinn der Wahl ist der künftige Oberbürgermeister allerdings noch nichtautomatisch im Amt. Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften muss derWahlausschuss der Stadt das vorläufige Ergebnis noch einmal überprüfen und denWahlsieger amtlich feststellen. Die Sitzung des Ausschusses findet am Donnerstag(14. November) statt.Anschließend wird der Wahlsieger über den Ausgang der Wahl zeitnah schriftlichunterrichtet. Der Wahlsieger hat den Vorschriften zufolge bis zu einer WocheZeit, die Wahl schriftlich anzunehmen.Belit Onay hat heute (Montag, 11. November) gegenüber der Verwaltung erklärt,dass er - sofern der Wahlausschuss seine Arbeit entsprechend abschließt und dasamtliche Ergebnis feststellt - die Wahl fristgerecht am Freitag, den 22.November annehmen wird. Mit dem Tag der Annahme beginnt dann unmittelbar dasBeamtenverhältnis für den neuen OB mit allen Rechten und Pflichten.Für den ersten Arbeitstag des neuen Oberbürgermeisters bereitet die Stadt einenEmpfang in der Ratsstube mit den Vorsitzenden der im Rat vertretenen Fraktionen,den Bürgermeister*innen, den Dezernent*innen und Vertreter*innen desGesamtpersonalrates vor. Bürgermeister Thomas Hermann wird dabei dem neuenStadtoberhaupt die Amtskette übergeben. Der Empfang in der Ratsstube ist für diePresse öffentlich.In der öffentlichen Sitzung des Rates der Landeshauptstadt am 28. November(Beginn 15 Uhr) legt der neue Oberbürgermeister dann feierlich seinen Amtseidab. Die Dienst- und Treuepflichten bestehen allerdings bereits mit demAmtsantritt. Der 38 Jahre alte Belit Onay ist nach Herbert Schmalstieg, StephanWeil und Stefan Schostok (alle SPD) der vierte direkt von den Bürger*innengewählte Oberbürgermeister der Landeshauptstadt.Redaktioneller Hinweis:Die Einladung an die Medien folgt in Kürze.Pressekontakt:Konstanze KalmusLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitLandeshauptstadt HannoverTrammplatz 2, 30159 HannoverTelefon: 0511/168-45023Email: konstanze.kalmus@hannover-stadt.deOriginal-Content von: Landeshauptstadt Hannover, übermittelt durch news aktuell