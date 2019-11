Amthor lobt Grundrenten-Kompromiss

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor hat den Kompromiss der Großen Koalition zur Grundrente gelobt. Bei der gefundenen Lösung handele es sich um eine Bedürftigkeitsprüfung: "In meinem Verständnis ist es das", sagte Amthor in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen". Er fügte hinzu: "Der Mercedes in der Garage wird im Zweifel nicht erfasst."

Detailfragen zu etwaigen Missbrauchsfällen müssten aber im weiteren Gesetzesverfahren noch geklärt werden, forderte Amthor: "Wir brauchen Schutz vor krassen Missbrauchsfällen." Es müsse ausgeschlossen sein, dass ein Handwerker aus Mecklenburg-Vorpommern der Millionärsgattin aus Düsseldorf die Grundrente finanziere. SPD-Vize Ralf Stegner nannte die neue Grundrente "eine Verbesserung für ganz, ganz viele". In der "Bild"-Sendung sagte Stegner weiter: "Das betrifft anderthalb Millionen Menschen. Die, die es hauptsächlich brauchen, die werden betroffen."

Foto: über dts Nachrichtenagentur