Amsterdam Machsor. Ein Schatz kehrt heim nach Köln / Sonderausstellung präsentiert europäisches Kooperationsprojekt (FOTO)

Köln (ots) -Ausstellungsdauer: 25.09.2019-12.01.2020Veranstalter:MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Kölnin Kooperation mit Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud undJoods Historisch Museum/AmsterdamOrt: Wallraf-Richartz-Museum & Fondation CorboudObenmarspforten, D-50667 KölnPressekonferenz:Dienstag, 24. September 2019, 11 UhrEin bedeutendes Highlight des künftigen MiQua. LVR-JüdischesMuseum im Archäologischen Quartier Köln wird ab dem 25. September alsGastexponat im Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud zu sehensein. Der Amsterdam Machsor, 2017 in einer europäischen Kooperationdes Landschaftsverbands Rheinland mit dem Joods Historisch MuseumAmsterdam und mit Unterstützung namhafter Sponsoren und Stiftungenerworben, kehrt damit an seinen Herkunftsort Köln zurück und wird ineiner Sonderausstellung präsentiert.Das herausragende Zeugnis jüdischer Kulturgeschichte aus dem 13.Jahrhundert stellt auf 331 Seiten den spezifischen Kölner Ritus zuden jüdischen Feiertagen dar und zählt zu den ältesten nocherhaltenen hebräischen illuminierten Manuskripten imdeutschsprachigen Raum. Die großformatigen Pergamentblätter umfassenGebete und liturgische Gedichte, die mit eindrucksvollen Malereien inForm von Goldinitialen, Ranken, Filigranen und Figuren illustriertsind. Nach Fertigstellung des MiQua soll der Amsterdam Machsor ab2021 in der Dauerausstellung des Museums in unmittelbarer Nähe zurSynagoge, wo er im Mittelalter gelesen wurde, gezeigt werden.Bis zum 12. Januar 2020 erhält das Publikum nun vorab dieMöglichkeit, diesen in Deutschland einzigartigen Schatz imFenstersaal des Wallraf-Richartz-Museums mit Blick auf dieAusgrabungen am Kölner Rathaus zu studieren. Der Amsterdam Machsorwurde in Köln zuletzt in der Ausstellung Monumenta Judaica (1963/64)gezeigt. Die um 1250 entstandene Handschrift gelangte 1669 in denBesitz der aschkenasischen Gemeinde in Amsterdam, wo sie bis zu ihremAnkauf bewahrt wurde. Der Gründungsdirektor des MiQua, Dr. ThomasOtten, ist davon überzeugt, dass der Amsterdam Machsor ein besonderesErlebnis für das Publikum darstellen wird, da er Einblicke in nochunbekannte jüdische Lebenswelten des Mittelalters in Deutschland,insbesondere in die jüdische Kultur Kölns, gewährt. Im späterenMuseum wird die Ausstellung durch ein digitales Buch ergänzt, das diejüdischen Feiertage anhand der Texte und Malereien erklärt.Am 24. September 2019 werden zur Pressekonferenz um 11 Uhr und zurEröffnung um 19 Uhr neben Dr. Marcus Dekiert (DirektorWallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud) und Dr. Thomas Otten(Direktor MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen QuartierKöln) auch Prof. Dr. Emile Schrijver (Generaldirektor JoodsHistorisch Museum und Joods Cultureel Kwartier, Amsterdam) sprechen.Am Abend werden zudem Anne Henk-Hollstein (Vorsitzende derLandschaftsversammlung Rheinland) und Susanne Laugwitz-Aulbach(Beigeordnete für Kunst und Kultur der Stadt Köln) erwartet. Ebensowerden Vertreterinnen und Vertreter der Sponsoren und Stiftungenzugegen sein, die das Projekt maßgeblich unterstützt haben.Pressekontakt:MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln, MichaelJakobs, Tel. +49 (0)221 809-7156, presse.miqua@lvr.deDownload Pressefotos & -texte:https://miqua.lvr.de/de/presse/presse.htmlOriginal-Content von: MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln, übermittelt durch news aktuell