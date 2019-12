Amsinck zum Haushalt der Deutschen Rentenversicherung Bund

Berlin (ots) - Christian Amsinck, Vorsitzender des Vorstands der DeutschenRentenversicherung Bund, befasste sich in seinem Bericht an die heute in Berlintagende Vertreterversammlung vor allem mit dem Haushalt 2020.Gesamtvolumen des Haushalts 2020Der Haushalt der Deutschen Rentenversicherung Bund für 2020 belaufe sich nachAmsincks Worten auf über 157 Milliarden Euro. Gegenüber dem Haushaltsvolumen fürdas laufende Jahr sei damit ein Anstieg um 3,3 Prozent zu verzeichnen.Verwaltungs- und VerfahrenskostenDie Deutsche Rentenversicherung Bund habe in den vergangenen Jahren ihrenKonsolidierungskurs konsequent fortgesetzt, so Amsinck. Die im Haushaltsplanenthaltenen Verwaltungs- und Verfahrenskosten für 2020 betragen nur 1,1 Prozentder Gesamtausgaben. Sie belaufen sich damit auf rund 1,67 Milliarden Euro.DigitalisierungAmsinck wies in seinem Bericht auch auf die digitalen Herausforderungen für dieRentenversicherung hin, die mit einem erheblichen Mitteleinsatz verbunden seien.Zur Umsetzung des E-Government-Gesetzes sei beispielsweise ein Projektaufgesetzt worden, um eine vollelektronische Vorgangsbearbeitung in allenArbeitsbereichen der Deutschen Rentenversicherung Bund umzusetzen. Im Hinblickauf das Onlinezugangsgesetz wies er darauf hin, dass es bei der DeutschenRentenversicherung bereits seit einigen Jahren möglich sei, sich einenVersicherungsverlauf oder eine Renteninformation online anzeigen zu lassen oderauf elektronischem Weg Anträge zu stellen.Entwicklung des BeitragssatzesAmsinck führte aus, dass der Gesetzgeber mit dem RV-Leistungsverbesserungs- und-Stabilisierungsgesetz eine Absenkung des Beitragssatzes zur gesetzlichenRentenversicherung bis zum Jahr 2025 ausgeschlossen habe. Er wies in diesemZusammenhang darauf hin, dass ohne diese Festlegung der Beitragssatz für dasJahr 2020 in Höhe von 18,6 Prozent deutlich hätte gesenkt werden müssen.Anhebung der MindestrücklageDes Weiteren wies er darauf hin, dass sich die Deutsche Rentenversicherung Bundderzeit noch in einer finanziell komfortablen Situation befinde. "Geradeangesichts dessen ist es umso schmerzlicher, dass der Gesetzgeber anscheinendnicht bereit ist, unserer Forderung nach Anhebung der Untergrenze derNachhaltigkeitsrücklage von jetzt 0,2 Monatsausgaben auf 0,4 Monatsausgabennachzukommen", mahnte Amsinck. Angesichts der derzeitigen finanziellenAusstattung der Deutschen Rentenversicherung Bund hätte eine solche Anhebungnach Amsincks Worten unmittelbar gar keine Auswirkungen auf den Beitragssatz,mittelfristig wäre einmalig eine Anhebung um etwa 0,2 Prozentpunkte notwendig.Der vollständige Bericht Amsincks ist im Internet unterwww.deutsche-rentenversicherung-bund.de abrufbar.Pressekontakt:Dr. Dirk von der HeidePressesprecherTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/50838/4458952OTS: Deutsche Rentenversicherung BundOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuell