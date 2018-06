Amsinck: Immer mehr Arbeitgeber entscheiden sich für die elektronisch unterstützte Betriebsprüfung

Berlin (ots) - Jedes Jahr werden rund 400.000 Arbeitgeber mit mehrals 16 Millionen Beschäftigungsverhältnissen durch die DeutscheRentenversicherung Bund geprüft. Arbeitgeber haben dabei dieMöglichkeit, sich für eine elektronisch unterstützte Betriebsprüfungzu entscheiden. Mittlerweile nehmen über 30 Prozent der Arbeitgeberan diesem vereinfachten Verfahren teil, mit steigender Tendenz.Wurden im Jahr 2016 noch rund 14 Prozent der Prüfungen auf diesemWege durchgeführt, so waren es im Jahr 2017 bereits über 27 Prozent.Dies teilte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen RentenversicherungBund, Christian Amsinck, auf der heute in Koblenz tagendenVertreterversammlung mit.Die elektronisch unterstützte Betriebsprüfung ist bei derDeutschen Rentenversicherung Bund eingeführt worden, um die Prüfungenvor Ort bei den Arbeitgebern effektiver und unbürokratischer zugestalten, so Amsinck. Bei diesem Verfahren werden bereits im Vorfeldder Prüfung vom Arbeitgeber Daten der Entgeltabrechnung und derFinanzbuchhaltung an die Deutsche Rentenversicherung Bundübermittelt, die dann ausgewertet werden. Bei Beanstandungen werdendem Arbeitgeber auch auf elektronischen Wege Daten zurückgemeldet,die ihn bei der Korrektur der Meldungen zur Sozialversicherungunterstützen.Die elektronisch unterstützte Betriebsprüfung bringt nach AmsincksWorten Vorteile sowohl für die Arbeitgeber als auch den Prüfdienstder Rentenversicherung. Sie vereinfache dem Arbeitgeber dieVorbereitung auf die Betriebsprüfung, weil den Prüferinnen undPrüfern während der eigentlichen Prüfung weniger oder gar keineUnterlagen mehr vorgelegt werden müssten. Die Prüfdauer vor Ort beimArbeitgeber verkürze sich dadurch deutlich, was bei diesem auch zuKosteneinsparungen führen könne. Da damit auch weniger Unterlagen inPapierform zu sichten sind, falle auch der Vorbereitungsaufwand fürden Prüfdienst der Rentenversicherung geringer aus, betonte Amsinck.Alle Betriebe in Deutschland werden von Rentenversicherung allevier Jahre geprüft. Die Deutsche Rentenversicherung prüft bei denArbeitgebern, ob diese ihre Beitrags- und Meldepflichten nach demSozialgesetzbuch erfüllen.Der vollständige Bericht ist im Internet unterwww.deutsche-rentenversicherung-bund.de abrufbar.Pressekontakt:Dr. Dirk von der HeidePressesprecherTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuell