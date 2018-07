Ams und Temenos profitieren von Aufnahme in den SLI

Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

Zürich (awp) - Die Aktien des Bankensoftware-Unternehmens Temenos sowie jene des Halbleiterherstellers Ams sind am Montag positiv in den Handel gestartet. Die Valoren profitieren dabei von einer Aufnahme in den Swiss Leaders Index (SLI). Entsprechend müssen sich indexorientierte Händler nun mit den beiden Titeln eindecken.

Gegen 09.20 Uhr notieren Temenos um 1,9 Prozent im Plus, Ams ziehen um 3,8 Prozent an. Der ...

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten