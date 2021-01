Amryt Pharma: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "AMRYT PHARMA PLC":

Amryt Pharma, ein Unternehmen aus dem Markt "Pharmaceuticals Biotechnologie & Life Sciences", notiert aktuell (Stand 01:00 Uhr) mit 205 GBP ein wenig im Plus (+0.33 Prozent).

Diese Aktie haben wir in 5 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Amryt Pharma konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Amryt Pharma auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Amryt Pharma-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Amryt Pharma vor. Alles in allem erhält Amryt Pharma eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Amryt Pharma-Aktie hat einen Wert von 3,45. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (39,32). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Amryt Pharma auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Amryt Pharma.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Amryt Pharma?

Wie wird sich Amryt Pharma nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Amryt Pharma Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Amryt Pharma Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken