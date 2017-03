Amputation verhindern durch adäquate Behandlung /Vorstellung neuer Therapieverfahren für Gefäßpatienten beim 1.DGA-Interventionskongress vom 30.03. - 01.04.

Berlin/Arnsberg (ots) - Aufgrund von durchblutungsbedingtenGewebeschäden und Diabetes mellitus werden in Deutschland jährlichknapp über 50.000 Amputationen der unteren Extremitäten vorgenommen.In den vergangenen Jahren ist die Major-Amputationsrate, wiebeispielsweise die Unterschenkelamputation bei Patienten mitperipherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) leicht gesunken,parallel dazu ist eine Steigerung der Minor-Amputationszahlen, wieder Zehen oder dem Vorfuß, bei dieser Patientengruppe zu verzeichnen.Gründe für die Senkung der Anzahl von Major-Amputationen sind einBewusstseinswandel innerhalb der Ärzteschaft, die verstärkteinterdisziplinäre Kooperation und eine bessere und frühereRevaskularisation. Da aber jede Form der Amputation einMortalitätsrisiko mit sich bringt, gilt es auch, die Zahl vonMinor-Amputationen zu verringern.Aus diesem Grund setzt sich die Deutsche Gesellschaft fürAngiologie für eine zeitgemäße und evidenzbasierte Versorgung vonpAVK-Patienten ein. Fortschritte in der Forschung und Entwicklung aufdem Gebiet minimalinvasiver Verfahren bieten diesen Patienten neuePerspektiven und können deren Lebensqualität enorm verbessern. Nichtzuletzt geht mit einer Reduzierung von Amputationen eine Senkung derSterberate einher."PAVK-Patienten sind Hochrisikopatienten für Amputationen jederArt, deshalb ist rasche und exakte gefäßmedizinische Expertise inDiagnostik und Therapie absolut wichtig und das Einholen einerZweitmeinung zur Vermeidung von Amputationen von herausragenderBedeutung," so Dr. Michael Lichtenberg, Geschäftsführer der DGA undMitorganisator des 1. DGA-Interventionskongresses.Vertreter/innen von (Fach-)Medien sind herzlich eingeladen, an demKongress teilzunehmen. Gern vermitteln wir Gesprächstermine mit denExperten. Details zum Programm: www.interventionskongress.deDatum: 30.03. - 01.04.2017Ort: Jagdschloss Herdringen, Zum Herdringer Schloss 7, 59757 ArnsbergWebsite: www.interventionskongress.deDer diesjährige DGA-Interventionskongress ist der Auftakt einesregelmäßigen Formates. Der 2. DGA-Interventionskongress wird vom8.-9. Juni 2018 in Hamburg ausgerichtet.Pressekontakt:Deutsche Gesellschaft für AngiologieJulia M. Hofmann, Katarina PyschikT: 030 20 8888 31M: 0176-64152763E-Mail: info@dga-gefaessmedizin.deBesuchen Sie uns auf www.dga-gefaessmedizin.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft f?r Angiologie -?Gesellschaft f?r Gef??medizin e.V., übermittelt durch news aktuell