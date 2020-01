Amplitude gibt europäische Expansion und neue Hauptniederlassung in Amsterdam bekannt

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Amplitude feiert ein erhebliches Wachstum im Jahr2019 und kündigt Pläne an, seine Präsenz auf dem europäischen Markt zuerweitern, um der wachsenden Nachfrage nach Product Information im EnterpriseKontext gerecht zu werden.Amplitude, die Product-Intelligence-Platform, kündigte Pläne an, seine Präsenzauf dem europäischen Markt zu erweitern, einschließlich einer neuen regionalenHauptniederlassung in Amsterdam sowie einer Investition in sein ersteseuropäisches Rechenzentrum, nach einem Jahr beeindruckenden Wachstums."Wir sind begeistert, unsere Präsenz in der europäischen Region auszubauen,einem Markt, auf dem wir in den letzten Jahren bereits ein beträchtlichesWachstum verzeichnen konnten", sagte Matthew Heinz, der vor kurzem zu Amplitudeals Chief Revenue Officer kam, um die schnell wachsenden globalenVertriebsaktivitäten des Unternehmens zu leiten. "Ich freue mich, dabei zuhelfen, unsere europäische Go-to-Market Organisation zu skalieren, um derwachsenden Nachfrage von Enterprise Kunden gerecht zu werden, die ProductIntelligence benötigen, um bahnbrechende Produkte zu entwickeln."Moderne digitale Unternehmen verlassen sich auf die Product Intelligence vonAmplitude, um nachhaltiges Wachstum aufzubauen und Produkterlebnisse zu liefern,die das Kundenengagement verbessern und die Monetarisierung vorantreiben. Heutebetreut Amplitude 30.000 Teams, darunter 21 der Fortune 100 wie etwa NBC undMicrosoft, sowie wachstumsstarke Innovatoren wie Atlassian, Babbel, ClearScore,Dice, Hubspot, Omio, Suunto, Treatwell und Trustpilot.Neben seinem neuen regionalen Hauptsitz investiert Amplitude in sein ersteseuropäisches Rechenzentrum, um seinen Kunden die Zuversicht zu geben, dass ihreDaten nach den höchsten Standards sicher und geschützt sind. Um seine Expansionin der Region zu unterstützen und die Bedürfnisse seines wachsenden Kundenstammsbesser zu erfüllen, rekrutiert (https://amplitude.com/careers) Amplitude aktivfür seine Go-to-Market Teams in Amsterdam, Berlin, London und Paris.Amplitude, das insgesamt 135 Millionen USD von Investoren wie Sequoia Capital,IVP, Battery Ventures, Benchmark Capital und Y Combator beschafft hat,verzeichnet mit führenden europäischen Kunden wie Adidas, Canal+, Freeletics,Joyn, Le Monde, Well Pharmacy und Zenly eine anhaltende Dynamik. Das Unternehmentrackt mittlerweile jedes Jahr mehr als 7 Billionen Benutzeraktionen, um Teamsfür digitale Produkte und Wachstum dabei zu helfen, Benutzerverhalten sofort zuverstehen und engagierende Produkterlebnisse zu schaffen, die Benutzerkonvertieren und binden.Amplitude sieht eine zunehmende Anzahl von Unternehmen, die damit beginnen,Kundendaten zu nutzen, um Sie beim Wachstum Ihres digitalen Geschäfts zuunterstützen. Ein solcher Kunde ist der französische Nachrichtenverlag Le Monde,der sich an Amplitude wandte, um Hilfe dafür zu erhalten, seineOnline-Abonnements um mehr als 20 % zu erhöhen.Die Expansion von Amplitude in die Region unterstreicht den Erfolg des letztenJahres, in dem das Unternehmen mehrere wichtige Wachstumsmeilensteine erreichthat, einschließlich der Einführung von Amplitude Engage(https://amplitude.com/engage), womit Teams zielgerichtete Kampagnen mitErkenntnissen führen können, die aus First-Party-Verhaltensdaten gewonnenwerden, sowie die Anerkennung als ein Unternehmen der Forbes Cloud 100(https://amplitude.com/blog/forbes-cloud-100).Weitere bemerkenswerte Höhepunkte auf dem Weg von Amplitude im Jahr 2019 waren:- Geschäftsabschlüsse mit mehr als 330+ neuen Konzern- undUnternehmensteams- Veröffentlichung von mehr als 90 neuen Features und Updates fürneue Erkenntnisse, bessere Datengovernance, einfachereZusammenarbeit und schnellere Abfragegeschwindigkeit- Überarbeitung von Nova (https://amplitude.com/blog/nova-2-0), derAbfragearchitektur von Amplitude- Einführung eines (https://amplitude.com/startups)Stipendienprogramms zur Unterstützung und Förderung aufstrebenderUnternehmen- Veranstaltung der zweiten Jahreskonferenz namens Amplify(https://amplify.amplitude.com/), dem größte Treffen von Produkt-und Wachstumsführern mit fast 2.000 TeilnehmernÜber AmplitudeAmplitude bietet digitale Product Intelligence, die Unternehmen dabei hilft,hervorragende Kundenerlebnisse für systematisches Geschäftswachstum zu liefern.Amplitude hat seinen Hauptsitz in San Francisco sowie Niederlassungen in NewYork, Seattle, Amsterdam, London, Paris, Tokio und Singapur und ist dieplattformübergreifende Intelligence-Lösung der Wahl für moderne Produkt- undWachstums-Teams. 