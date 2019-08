Amplitude führt Engage ein, eine Behavioral Targeting-Lösung zur automatisierten Kampagnenpersonalisierung

San Francisco (ots/PRNewswire) - Amplitude (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2550221-1&h=951445332&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2550221-1%26h%3D4103368023%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.amplitude.com%252F%26a%3DAmplitude&a=Amplitude), dieProduktinformationsplattform, führt Amplitude Engage ein, um Teams zuunterstützen, zielgerichtete Kampagnen mit den Erkenntnissen undSegmenten zu betreiben, die sie aus Verhaltensdaten vonFirst-Party-Kunden gewinnen. Amplitude Engage synchronisiertdynamisch benutzerdefinierte Segmente in Amplitude mitIn-App-Messaging- und Marketingplattformen wie Braze, Intercom,Marketo und Facebook.Um sich von der Vielzahl von Kanälen abzuheben, müssen Unternehmendie richtige Nachricht zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Personübermitteln. Investitionen in Marketingplattformen automatisieren dieOrchestrierung und Bereitstellung, aber den meisten Kampagnen fehltimmer noch der Kontext des Benutzerverhaltens. Unternehmen sindgezwungen, breite Annahmen aus den demographischen Profilen zutreffen, weil sie nicht alle gewünschten Verhaltensweisenoperationalisieren können - insbesondere nicht diejenigen, die aufPlattformen auftreten, die im Besitz von anderen sind (Websites,Apps, Help Center usw.).Mit Amplitude Engage können Unternehmen auf ihreFirst-Party-Verhaltensdaten reagieren, indem sie dieLeistungsfähigkeit der fortschrittlichen Analyse- undSegmentierungstools von Amplitude nutzen, um gezielte Kampagnen inihren Marketingplattformen durchzuführen."Wir haben bereits gesehen, wie Amplitude Engage die Art und Weiserevolutioniert hat, wie Marketing- und Wachstumsteams Kampagnen überalle Engagement-Kanäle hinweg ausrichten", so Spenser Skates,Mitbegründer und CEO von Amplitude. "Amplitude möchte weiterhin dieführende Produktinformationsplattform der Welt weiterentwickeln,damit Teams mithilfe ihrer Daten intelligente Aktionen durchführenkönnen."Anstelle von großen E-Mail-Blasts oder Catch-All-Push-Kampagnennutzen Unternehmen den Kontext des Nutzerverhaltens, um zeitnahe,personalisierte Kommunikation mit bestimmten Benutzersegmenten zuerstellen. Das bedeutet weniger Spam für die Verbraucher undeffizientere Programme für Vermarkter.Amplitude mit Amplitude Engage beinhaltet:- Verhaltenssegmentierung für den Self-Service-Zugriff auf diegesamte Benutzerreise zur Segmentierung und Validierung vonZielgruppen basierend auf Lebenszyklus, Inhaltspräferenzen,Nutzungs- oder Kaufhistorie und -Absicht.- Dynamisches Targeting, um die Zielgruppen sofort aufIn-App-Messaging- und Marketingplattformen zu pushen bzw. geplanteSynchronisierungen einzurichten, die automatisch aktualisiertwerden, um programmgesteuerte Kampagnen zu unterstützen.- Wirkungsmessung zur Optimierung des wiederkehrenden Geschäftswertsdurch einfache Darstellung der Auswirkungen der Kampagne auf dieNutzungshäufigkeit, Wiederholungskäufe, Kundenbindung undIn-Produkt-Konvertierung.Amplitude Engage verfügt über integrierte Konnektoren für Airship,Braze, Facebook, Intercom, Iterable, Leanplum, Marketo und Segment,und weitere sind in Vorbereitung."Die Kombination aus den führenden Messaging-Erfahrungen von Brazeund der fortschrittlichen Verhaltenssegmentierung von Amplitude wirdUnternehmen helfen, ein besseres Engagement und einen besseren ROI zuerzielen", so Myles Kleeger, President und CCO von Braze. "AmplitudeEngage bietet unseren Kunden aussagekräftige und umsetzbare Einblickein die Braze-Plattform. Die Daten der Kampagneninteraktion fließendann wieder in Amplitude ein, informieren über zukünftigeErkenntnisse und demonstrieren die Leistungsfähigkeit des BrazeAlloy-Ökosystems."Bereits über 100 Unternehmen betreiben gezielte Kampagnen, indemsie die fortschrittlichen Segmente, die sie in Amplitude erstellen,nutzen."Eine bessere Segmentierung führt zu einem besseren Engagement",so Emmanuel Frenehard, CTO bei iflix. "Mit Amplitude Engage hat iflixdie Conversion-to-View-Rate von Kampagnen verbessert und dieWerbeeinnahmen vervierfacht, indem es die Verhaltenssegmentierung fürdie Zielnutzer nutzt. Engage hat uns befähigt, sehr zielgerichteteErfahrungen zu machen und Kampagnen so zu optimieren, dass sie dieWirkung steigern."Mit Amplitude Engage sind Unternehmen in der Lage:Programmgesteuert Hunderte von Kundensegmenten anzusprechen -Kanadas führende Online-Coupon-Plattform Flipp automatisiert jetztnahtlos Hunderte von personalisierten Kampagnen, was dazu beigetragenhat, die Klickraten um über 20 % zu erhöhen.Die Akquisitionskosten durch maßgeschneiderte Erfahrungenreduzieren - Rappi, die größte On-Demand-Delivery-PlattformSüdamerikas, hat die Akquisitionskosten um 30 % gesenkt, indem siePush-Kampagnen in Braze auf das In-Produkt-Verhalten der Kundenzugeschnitten haben.Neue Segmente schnell zu testen - Dave, eineFinanzmanagement-Plattform, hat über 500.000 Umstellungen auf einneues Produkt vorgenommen, indem sie auf einfache Weise Variationenvon Kundensegmenten testeten - ein Prozess, der jetzt nur noch 5Sekunden anstelle von 5 Tage dauert.Die Auswirkungen der Kampagne auf die umsatzsteigernden Ergebnissezu messen - Rappi verzeichnete einen Anstieg der Bestellungen vonneuen Nutzern um 10 %, indem das Kampagnen-Timing und dieKommunikation für Erstkäufe optimiert wurden.Seit Anfang 2019 nutzten Unternehmen Amplitude Engage bereits mehrals 550.000 Mal, um Segmente mit ihren In-App-Messaging- undMarketing-Tools zu synchronisieren.Weitere Informationen zu Amplitude Engage finden Sie unterhttps://amplitude.com/engage.Informationen zu AmplitudeAmplitude ist die weltweit führende Produktinformationsplattform.Wir befähigen Teams, Kundendaten zu nutzen, um erstklassigeProdukterfahrungen bereitzustellen, die das Wachstum fördern. 