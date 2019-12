Amplify Brokerage: Jetzt live für die Öffentlichkeit

Dublin (ots/PRNewswire) - Der einzige Krypto-Broker, bei dem Trader weltweitkeine Trading-Gebühren zahlenAmplify Brokerage wurde am 3. Dezember 2019 für die Öffentlichkeit eingeführt,und zwar direkt nach einem vorläufigen privaten Test mit fast 100.000vorregistrierten Nutzern. Amplify Brokerage bringt eine Reihe von Ressourcen undVorteilen mit sich, wie sie bisher auf keiner anderen Krypto-Brokerage-Plattformzu sehen waren. Das Markenzeichen von Amplify Brokerage ist NullHandelsgebühren. Erstmals können Krypto-Enthusiasten weltweit von den Vorteilenprofitieren, die der gebührenfreie Handel für ein Portfolio bietet. Um dieBehauptung von Amplify zu verifizieren, wurde ein gegenüberstellender Vergleichfür den gleichen Trade von jeweils Amplify und Coinbase(https://ampx.news/coinbase) durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten, dass dasModell des gebührenfreien Tradings 1,4 % mehr Coins für den Trader gegenüberCoinbase, einem gut etablierten Marktakteur, bedeutet. Das bedeutet, dassAmplify Brokerage das grundlegendste Ziel eines jedes Traders erfüllt - dieVergrößerung seines Portfolios. Mission erfüllt."Es ist unglaublich, einen echten Durchbruch mit jedem Krypto-Begeisterten aufder ganzen Welt zu teilen ... zu erleben, dass wir genau das erreicht haben, waswir uns vorgenommen haben ... zu wissen, dass wir uns nie mit weniger zufriedengegeben haben. Unser Ziel war es, ein unvergleichliches Benutzererlebnis miteinem Wert zu bieten, der seinesgleichen sucht - und genau das haben wirerreicht", sagte Justin Tabb, CEO von Amplify. Zusätzlich zu NullHandelsgebühren auf alle Trading-Paare verfügt Amplify über Integrationen mitmehreren Liquiditätsanbietern, um zu gewährleisten, dass Kunden die bestenPreise für ihre Trades erhalten. Die Plattform ist mit erstklassigen Funktionenund Analysen ausgestattet, die erforderlich sind, um intelligente Entscheidungenzu treffen und Transaktionen abzuschließen, ohne die Plattform jemals verlassenzu müssen. Amplify Brokerage, von Benutzern als "eine Anlaufstelle für jedenBedarf" beschrieben, spart Tradern Zeit, Geld und Frustration.Zu den weiteren branchenführenden Funktionen gehören:l Erweitertes Portfolio Management - Marktinformationen, die informierteEntscheidungen möglich machen, sind in einem Bereich, in dem es an Wettbewerbfehlt, äußerst willkommen.l Proprietärer Gewinn- und Verlustmechanismus - Dieses akribisch genaue Systemermöglicht eine kontinuierliche Leistungsverfolgung.l Unglaublich schnelles Onboarding - Dies optimiert die Zeit eines Benutzers,indem er den Trader direkt auf die intuitive Benutzeroberfläche bringt, die einBenutzer beschrieb als "das Beste, was ich gesehen habe".Es werden ständig Verbesserungen veröffentlicht, einschließlichFiat-Einzahlungen und -Auszahlungen, automatisiertes Trading und sogar noch mehrCoins für Benutzer, um ohne Provisionen zu handeln.Amplify Exchange hat es sich zum Ziel gesetzt, einen universellen Zugang zu denChancen zu ermöglichen, die Kryptowährungen bieten - für jeden einzelnenMarktteilnehmer, zu seinen eigenen Bedingungen. Amplify entwickelt jeden Aspektjedes Produkts mit so vielen Verbrauchervorteilen wie möglich. Amplify Brokerageist die erste Veröffentlichung innerhalb einer Reihe von drei separaten,revolutionären Produkten, die entwickelt wurden, um sich letztendlich in einemhochmodernen Krypto-Ökosystem zu verbinden.Wenn Sie erfahren möchten, was Null Handelsgebühren Ihr Portfolio bedeutet,können Sie sich heute unter https://amplifyexchange.com/register(https://amplifyexchange.com/register) registrieren.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1043183/Amplify_Logo.jpgVideo - https://www.youtube.com/watch?v=NJh4U_S2Q-8&tPressekontakt:Mark Crawford, mark@amplifyexchange.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139541/4467243OTS: Amplify ExchangeOriginal-Content von: Amplify Exchange, übermittelt durch news aktuell