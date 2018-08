Ampco-Pittsburgh: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "MSCI":

Am 24.08.2018 ging die Aktie Ampco-Pittsburgh an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 7,8 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Stahl".

Unsere Analysten haben Ampco-Pittsburgh nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Ampco-Pittsburgh liegt bei 34,38, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Ampco-Pittsburgh bewegt sich bei 64,54. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Ampco-Pittsburgh auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Ampco-Pittsburgh in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Sell". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Ampco-Pittsburgh hinsichtlich der Stimmung als "Sell" eingestuft werden muss.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -41,35 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Ampco-Pittsburgh damit 43,39 Prozent unter dem Durchschnitt (2,04 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Manufactured Goods" beträgt 2,04 Prozent. Ampco-Pittsburgh liegt aktuell 43,39 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".