Ampco-Pittsburgh Aktie: Chancenlos!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Ampco-pittsburgh, die im Segment "Stahl" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 07.06.2022, 23:09 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 4.55 USD.

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Ampco-pittsburgh entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Ampco-pittsburgh mit einem Wert von 49,1 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Metalle und Bergbau" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 38,1 , womit sich ein Abstand von 29 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ampco-pittsburgh-Aktie hat einen Wert von 47,17. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (72,84). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Ampco-pittsburgh auf dieser Basis überkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Sell"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Ampco-pittsburgh.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Ampco-pittsburgh erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -25,42 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um 47,96 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -73,38 Prozent im Branchenvergleich für Ampco-pittsburgh bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 47,96 Prozent im letzten Jahr. Ampco-pittsburgh lag 73,38 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.