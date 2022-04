AmoyDx-Aktie: Master-Kooperationsvereinbarung mit AstraZeneca abgeschlossen!

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Das chinesische Molekulardiagnostik-Unternehmen Amoy Diagnostics Co. Ltd. hat mit AstraZeneca (AZN) eine Master-Kooperationsvereinbarung geschlossen, die es den Unternehmen ermöglicht, bei der Entwicklung und Vermarktung von AmoyDx-Assays zusammenzuarbeiten, die jede Art von Indikation oder Biomarker für den begleitenden diagnostischen Einsatz mit AstraZeneca-Medikamenten weltweit abdecken können. Entwicklung eines Begleitdiagnostikums Zu den ersten Projekten, die im Rahmen der Vereinbarung in Angriff genommen werden,… Hier weiterlesen