"Amour fou" - 3sat-Filmreihe mit sechs internationalen Produktionen (FOTO)

Ab Sonntag, 12. Januar 2020, 21.45 UhrVon der opulent in Szene gesetzten Verfilmung des Roman-Bestsellers "Salz aufunserer Haut" über die südkoreanische Produktion "Die Taschendiebin",ausgezeichnet für das beste Szenenbild in Cannes 2016, bis zu "Eineverhängnisvolle Affäre" mit Michael Douglas und Glenn Close: Vom 12. bis zum 17.Januar 2020 zeigt 3sat sechs internationale Produktionen in seiner Filmreihe"Amour fou".Alle sechs Filme der Reihe "Amour fou" in der Übersicht:Sonntag, 12. Januar 2020, 21.45 UhrSalz auf unserer HautSpielfilm (106 Min) - Deutschland/Kanada/Frankreich 1992 - Regie:Andrew BirkinNichts scheint die gebildete, reiche Pariserin George (Greta Scacchi)und den einfachen schottischen Fischer Gavin (Vincent D'Onofrio) zuverbinden und dennoch kommen sie nicht voneinander los. EinfühlsameVerfilmung des Roman-Bestsellers "Salz auf unserer Haut" von BenoîteGroult.Sonntag, 12. Januar 2020, 23.30 UhrBlau ist eine warme FarbeSpielfilm (173 Min) - Frankreich/Belgien/Spanien 2013 - Regie:Abdellatif KechicheMädchen gehen mit Jungs aus - das stellt die 15-jährige Adèle (AdèleExarchopoulos) zunächst nicht infrage. Das ändert sich schlagartig,als sie Emma (Léa Seydoux) trifft. Pur, direkt und mit dynamischerKamera erzählt Abdellatif Kechiche aus dem Leben der jungen Adèle undihrer großen Liebe Emma.Dienstag, 14. Januar 2020, 22.25 UhrDie TaschendiebinSpielfilm (140 Min) - Südkorea 2016 - Regie: Park Chan-wookKorea, 1930: Als neues Dienstmädchen der reichen Japanerin Hideko(Kim Min-hee) soll Sook-hee (Kim Tae-ri) dem Hochstapler Fujiwara (HaJung-woo) helfen, an Hideko und deren Vermögen zu gelangen. Doch diehat nur Augen für das Dienstmädchen ... Der Film wurde in Cannes 2016für das beste Szenenbild ausgezeichnet.Mittwoch, 15. Januar 2020, 22.25 UhrLucía und der SexSpielfilm (123 Min) - Spanien/Frankreich 2001 - Regie: Julio MedemDie junge Kellnerin Lucía (Paz Vega) aus Madrid erinnert sich auf derMittelmeerinsel Formentera an ihren verschwundenen Liebhaber, denSchriftsteller Lorenzo (Tristán Ulloa). Ein magischer Film vollErotik und Sinnlichkeit.Donnerstag, 16. Januar 2020, 22.25 UhrLa belle Saison - Eine SommerliebeSpielfilm (102 Min) - Frankreich 2015 - Regie: Catherine CorsiniIm Frankreich der 70er-Jahre zieht die 23-jährige Delphine (IzïaHigelin) vom Bauernhof ihrer Eltern nach Paris, wo sie Carole (Cécilede France) kennenlernt, mit der sie sich in der Frauenrechtsbewegungengagiert und eine stürmische Affäre beginnt. Doch bald muss sichDelphine entscheiden, wie offen sie zu ihrer Liebe stehen kann.Freitag, 17. Januar 2020, 22.25 UhrEine verhängnisvolle AffäreSpielfilm (115 Min) - USA 1987 - Regie: Adrian LyneDer New Yorker Rechtsanwalt Dan Gallagher (Michael Douglas) führt einglückliches Leben. Das ändert sich schlagartig, als er sich auf eineWochenendaffäre mit der Lektorin Alex Forrest (Glenn Close) einlässt.Der von Adrian Lyne inszenierte Thriller wurde zum erfolgreichstenFilm des Jahres 1987.