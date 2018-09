Amors Prognose für heute Nacht: Sex / DrEd Umfrage zeigt, was uns in Stimmung bringt (FOTO)

Hamburg/London (ots) -Es ist Abend, das Licht gedimmt, es läuft R 'n' B oder Soul unddie Temperatur im Schlafzimmer beträgt etwa 20 Grad... - laut einerUmfrage der Online-Arztpraxis DrEd (www.DrEd.com/de) perfekteBedingungen für prickelnde Liebesstunden.Die Befragung (https://www.dred.com/de/dred-umfrage-was-uns-in-stimmung-bringt.html) unter 1.000 Europäern und Amerikanern räumt mitdem Sex-Wirrwarr auf und informiert darüber, was Menschen besondersin Stimmung bringt.Schritt 1: Der richtige AnlassImmer noch der Klassiker und Liebesbote Nummer 1: das Date.Grundsätzlich gilt jedoch, dass besondere Anlässe die Chancen auf Sexsteigern. Besondere Anlässe zum Feiern, wie etwa der gemeinsameJahrestag, die eigene Geburtstagsfeier oder die des Partners, sindbesonders sexy. Aber auch die Ankunft an einem Urlaubsort oder heißeDisco-Nächte steigern die Stimmung. Wer es lieber ruhig angehenlässt, muss nicht verzagen. Auch ein Tag am Strand oder eingemütliches Dinner zu Hause führen häufig zu einem "Happy End".Schritt 2: Das perfekte AmbienteOb ich Sex habe, hat nichts mit den äußeren Umständen zu tun?Nicht ganz richtig! Uhrzeit, Musik, "Licht-Verhältnisse" und sogardie Temperatur im Zimmer können einen Einfluss darauf haben, ob wirin Stimmung kommen oder nicht. Drei von vier Männern und Frauen (73Prozent) bevorzugen Sex in den Abendstunden. Und für zwei von dreiBefragten (67 Prozent) sollte das Licht zumindest gedimmt sein. Damites im Bett heiß hergehen kann, darf es im Zimmer jedoch nicht zu warmwerden: 20 bis 21 Grad ist für jeden Dritten die perfekte Temperatur(34 Prozent). Auch die Musik ist entscheidend. Wer den Musikgeschmackdes Partners trifft, kann besonders punkten. Beliebt sind R 'n' B,Soul, Jazz oder Easy Listening.Schritt 3: LustbringerDer Abend lief super und das Ambiente ist perfekt - was dann? DrEdhat Männer und Frauen befragt, was sie besonders in Stimmung bringt:Die Massage ist der klare Gewinner. Auch eine erotische Konversation,eine anregende Dusche, ein paar Drinks oder ein Glas Wein lässt dieHerzen schneller schlagen. Vermieden werden sollten ernste Gesprächeüber Politik, ein laufender Fernseher, "Stadionbeleuchtung" imSchlafzimmer oder im Raum verteilte Schmutzwäsche.Exkursion: Raus aus den Federn?Manchmal ist die Routine so lähmend, dass auch perfekteBedingungen keine neue Lust entflammen. Vielleicht lohnt eineExkursion: Auf der Suche nach einem prickelnden Abenteuer wird dieganze Stadt zum Schlafzimmer.Jeder vierte Befragte (26,1 Prozent) hatte schon einmal Sex inöffentlichen Parkanlagen, auf Feldern oder im Wald. Aber auch dasAuto (16,7 Prozent), der Strand oder das Meer (12,7 Prozent) sindbeliebte Orte für ein Schäferstündchen außerhalb der eigenen vierWände. Öffentliche Toiletten und Kinosäle kommen immerhin noch fürrund 2,5 Prozent in Frage.Die Umfrageergebnisse legen nahe, dass Frauen und Männer im Großenund Ganzen ähnlich ticken, wenn es darum geht, in Stimmung zu kommen.Dr. Carmen Lefèvre-Lewis, Psychologin und Verhaltenswissenschaftlerinbei der Online-Arztpraxis DrEd, rät daher: "Die Stimmung wird vonvielen Faktoren inspiriert oder auch verdorben. Aber Sex muss nichtkompliziert sein, und es muss auch nicht immer alles perfekt sein. Esgeht um Sie und Ihren Partner und das, was Sie gemeinsam empfinden.Seien Sie einfach Sie selbst. Lassen Sie sich fallen undkonzentrieren Sie sich auf sich."Die vollständigen Ergebnisse der Umfrage, zusätzliche Detailssowie weitere Grafiken finden Sie hier:https://www.dred.com/de/dred-umfrage-was-uns-in-stimmung-bringt.htmlÜber DrEd: DrEd ist der führende Anbieter telemedizinischerLeistungen für Patienten in Deutschland und Europa. DieOnline-Arztpraxis wurde von David Meinertz (CEO) in London (UK)gegründet und wird von der Health Bridge Ltd. betrieben. Seit demStart im Jahr 2011 wurden über 2 Millionen Beratungen undBehandlungen für Patienten aus Deutschland, Österreich, Schweiz,England, Irland und Frankreich durchgeführt. Die angestellten Ärzteberaten und behandeln Patienten zeit- und ortsunabhängig perInternet, Telefon und Video. Aktuell behandelt DrEd (www.DrEd.com/de)in Deutschland rund 30 Indikationen aus den Bereichen Männer- undFrauengesundheit, Innere Medizin sowie der Allgemein- undReisemedizin. Patienten können sich 24 Stunden, 7 Tage die Woche überihr verschlüsseltes Patientenkonto an die Online-Arztpraxis wenden.Der telefonische Patientenservice ist Montag bis Freitag von 9 Uhrbis 18 Uhr erreichbar unter Telefon +49 (0) 40 8740 8254.Die Online-Praxis ist bei der englischen Aufsichtsbehörde fürArztpraxen, der "Care Quality Commission" (CQC), registriert undrichtet sich unter anderem nach den Vorgaben und Empfehlungendeutscher wissenschaftlicher Institute, wie dem Robert Koch Institutund der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen MedizinischenFachgesellschaften e.V. (AWMF).Viele Patienten schätzen die medizinischen Leistungen von DrEd -nicht nur aufgrund der Qualität und Bequemlichkeit, sonderninsbesondere wegen des unkomplizierten und vertraulichenArzt-Patienten-Kontakts. Es fällt ihnen leichter, sich schriftlichoder am Telefon zu bestimmten Gesundheitsproblemen (zum Beispiel imBereich der Sexualgesundheit) zu äußern und den Ärzten als unangenehmempfundene Fragen zu stellen. Das erfahrene Ärzteteam von DrEd kenntkeine Tabuthemen, ist für alle medizinischen Fragen offen und berätund behandelt, wenn medizinisch vertretbar, umgehend und schnell nachneuestem wissenschaftlichem Stand und auf höchstem medizinischemStandard.Pressekontakt:Tiffany Künster (Tiffany@DrEd.com) Telefon +49(0)711 8998 9005Abdruck der Studie, Grafiken und Zitate honorarfrei unter Nennung derQuelle.Original-Content von: DrEd, übermittelt durch news aktuell