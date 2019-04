Amorepacific feiert Europa-Premiere von LANEIGE

- LANEIGE wird in Europa exklusiv von Sephora vermarktet- Koreas führende Marke für hydratisierende Produkte wird in über 800Sephora-Geschäften quer durch Europa verkauftSeoul (ots/PRNewswire) - Koreas führendes KosmetikunternehmenAmorepacific hat heute die Markteinführung seiner hydratisierendenPremium-Marke LANEIGE in Europa durch eine exklusive Partnerschaftmit Sephora bekanntgegeben. Damit feiert das älteste und größteKosmetikunternehmen in Korea mit einer 74 Jahre langen Tradition undForschungsarbeit auf dem Gebiet der asiatischen Hautpflege seinenzweiten großen Launch in Europa. LANEIGE wird in mehr als 800Sephora-Geschäften in 18 europäischen Märkten verkauft, darunterFrankreich, Russland, Spanien, Italien, Polen und Deutschland.*LANEIGE wurde 1994 gegründet und erforscht seit 25 Jahren denZusammenhang zwischen gesunder Haut und Wasser, um tiefhydratisierende Komplexe zu entwickeln. Hydratisierung ist dieSchlüsseltechnologie der Marke. Mit klinisch erprobten Technologienwie seiner WATER SCIENCE(TM) Technologie (die natürlicheWasserbestandteile in effektive Hydratisierungsformeln verwandelt undoptimiert) setzt LANEIGE neue Maßstäbe bei der Hautpflege. Verwendetwird auch hydro-ionisiertes Mineralwasser (eine spezielle Kombinationaus sechs feuchtigkeitsmaximierenden Mineralien - Zink, Mangan,Magnesium, Natrium, Kalzium und Kalium).LANEIGE war die erste Kernmarke von Amorepacific, die bereits 2002den Weltmarkt eroberte und in Asien, Nordamerika und Ozeanien mitinnovativen Texturen und Selbstpflegekuren bei Fans von koreanischenKosmetik- und Hautpflegeprodukten immer beliebter geworden ist. InEuropa geht LANEIGE unter anderem mit seinen weltweitenVerkaufsschlagern an den Start: Water Bank Moisture Cream mithydro-ionisiertem Mineralwasser für tiefe Hydratisierung und WaterSleeping Mask, die Hautpflege-Schlafmaske, von der weltweit alle 11Sekunden ein Exemplar verkauft wird."Amorepacific freut sich außerordentlich über die Partnerschaftmit Sephora bei der exklusiven Vermarktung von LANEIGE", sagteThierry MAMAN, Geschäftsführer von Amorepacific Europe. "Durch diesePartnerschaft profitieren jetzt endlich auch Kunden in Europa vongesunder Haut durch einfache, wirksame und sofortige Hydratisierung.Dafür steht diese renommierte asiatische Marke."Amorepacific ist bereits mit seiner Luxus-Parfümmarke Goutal Parisauf dem europäischen Markt vertreten, die das Unternehmen 2011übernahm. 2017 feierte Amorepacific den europäischen Marktstartseiner Luxus-Hautpflegemarke Sulwhasoo in Kooperation mit ParisGaleries Lafayette. Als erste koreanische Hautpflegemarke öffnete esdort einen exklusiven Webshop.*Vollständige Marktliste: Frankreich, Russland, Spanien, Italien,Polen, Luxemburg, Monaco, Deutschland, Rumänien, Serbien, Bulgarien,Griechenland, Portugal, Schweiz, Tschechische Republik, Dänemark,Schweden, Türkei.Informationen zu AmorepacificSeit 1945 verfolgt Amorepacific die gleiche klare Mission: Seineganz bestimmte Vorstellung von Schönheit - die sogenannte 'asiatischeSchönheit' - auf der Weltbühne zu präsentieren. Als führendeskoreanisches Kosmetikunternehmen verlässt sich Amorepacific auf seintiefes Verständnis von Natur und Humanität, um Harmonie zwischeninnerer und äußerer Schönheit zu erreichen. Zum Portfolio vonAmorepacific umfasst gehören mehr als 20 Kosmetik-, Körperpflege- undGesundheitspflegemarken für die unterschiedlichen Lebensgewohnheitenund Bedürfnisse von Kunden auf der ganzen Welt. In seinen weltweitenForschungszentren betreibt das Unternehmen nachhaltige Forschung undEntwicklung, bei der das Beste aus natürlichen asiatischenInhaltsstoffen mit moderner Biotechnologie kombiniert wird. Mitseinen herausragenden Produkten wird Amorepacific für seineinnovativen Ansätze gefeiert, mit denen es globale Beauty-Trendstransformiert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/858698/LANEIGE_Water_Sleeping_Mask.jpgPressekontakt:Phoebe Huh82-2-6040-4191yehuh@amorepacific.comOriginal-Content von: Amorepacific, übermittelt durch news aktuell