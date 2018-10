Amnesty: Altmaier soll in Türkei Menschenrechtslage klar ansprechen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) aufgefordert, bei seiner Türkei-Reise die Menschenrechtslage klar anzusprechen.



"Wenn die Türkei einen Neuanfang bei zwischenstaatlichen Beziehungen will, dann geht das nur über die Einhaltung ihrer menschenrechtlichen Verpflichtungen", sagte Janine Uhlmannsiek, Türkei-Expertin der deutschen Sektion von Amnesty International, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Die Lage der Menschenrechte in der Türkei ist dramatisch, es wird offen gegen die unabhängige Zivilgesellschaft vorgegangen." Altmaier bricht am Donnerstagmorgen zu einer zweitägigen Reise in die Türkei auf.

Uhlmannsiek sagte: "Wir haben die klare Forderung, dass Minister Altmaier seine Reise dazu nutzt, die Lage der Menschenrechte klar und deutlich anzusprechen, und nicht nur hinter verschlossenen Türen. Das muss Priorität haben." Altmaier solle sich nicht nur für die in der Türkei inhaftierten deutschen Staatsbürger einsetzen, sondern für aller inhaftierten Menschenrechtler, Journalisten und alle anderen, die aufgrund haltloser Vorwürfe in türkischen Gefängnissen sitzen.

Auf dem Programm Altmaiers bis Freitag in Ankara stehen Treffen mit mehreren Ministern. Es geht daneben um eine engere Zusammenarbeit beim Thema Energie. Altmaier wird von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet. Die bilateralen Beziehungen waren lange schwer angespannt, nun sollen sie sich normalisieren. Die Wirtschaft der Türkei steckt in einer Krise./hoe/DP/zb